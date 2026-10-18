圖輯／法國鎮暴水砲壓不下示威怒火 下一步燒向總統大選？
法國多地爆發反教育與反生活成本示威，部分城市演變成暴力衝突；隨著總統大選倒數6個月，國內政治緊張情勢也持續升溫。
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法國多地爆發反教育與反生活成本示威，部分城市演變成暴力衝突；隨著總統大選倒數6個月，國內政治緊張情勢也持續升溫。
法國17日爆發大規模示威，估計約55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，部分城市卻演變成暴力衝突。示威者縱火、洗劫商店，闖入政府機構及警察局，巴黎一處市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。警方出動催淚瓦斯及水砲驅散群眾，至少1200人被捕、150名警察受傷。
這波動亂發生在法國總統大選倒數約6個月之際，政治緊張情勢持續升高。同時，義大利、比利時、葡萄牙及阿爾巴尼亞等國也有民眾上街示威，抗議生活成本高漲或教育問題，多地同樣爆發警民衝突。
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示威焦點集中在教育資源不足與生活成本高漲，約55萬人走上街頭表達不滿，反映民眾對民生壓力與公共服務失衡的長期怨氣。 部分示威者轉為縱火、洗劫商店，並闖入政府機構和警察局，巴黎一處市政廳也遭焚燒，導致局勢失控並出現建築部分坍塌。 由於事件發生在總統大選倒數約6個月之際，社會動盪使政治緊張加劇，也讓政府如何回應民怨與維持秩序成為選戰焦點。
精華 FAQ
示威焦點集中在教育資源不足與生活成本高漲，約55萬人走上街頭表達不滿，反映民眾對民生壓力與公共服務失衡的長期怨氣。
部分示威者轉為縱火、洗劫商店，並闖入政府機構和警察局，巴黎一處市政廳也遭焚燒，導致局勢失控並出現建築部分坍塌。
由於事件發生在總統大選倒數約6個月之際，社會動盪使政治緊張加劇，也讓政府如何回應民怨與維持秩序成為選戰焦點。
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