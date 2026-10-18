圖輯／法國鎮暴水砲壓不下示威怒火 下一步燒向總統大選？

在法國巴黎，示威者與執法人員對峙，抵擋水砲。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 法國多地爆發反教育與反生活成本示威，部分城市演變成暴力衝突；隨著總統大選倒數6個月，國內政治緊張情勢也持續升溫。

法國17日爆發大規模示威，估計約55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，部分城市卻演變成暴力衝突。示威者縱火、洗劫商店，闖入政府機構及警察局，巴黎一處市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。警方出動催淚瓦斯及水砲驅散群眾，至少1200人被捕、150名警察受傷。

這波動亂發生在法國總統大選 倒數約6個月之際，政治緊張情勢持續升高。同時，義大利 、比利時、葡萄牙 及阿爾巴尼亞等國也有民眾上街示威，抗議生活成本高漲或教育問題，多地同樣爆發警民衝突。

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巴黎的抗議群眾，在活動中躲避催淚瓦斯。(新華社)

法國馬賽，在抗議生活成本上漲和燃料價格飆升的示威活動中，法國警方與示威者發生衝突，並投擲催淚瓦斯。(路透)

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法國17日爆發全國性示威活動，部分地區演變成暴力衝突，巴黎街頭可見縱火燒車事件。（新華社）

在法國巴黎的抗議活動中，一輛汽車正在燃燒。(新華社)

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示威活動中，一名抗議者準備投擲催淚瓦斯罐。(路透)

在法國南特，抗議者攀爬圍牆參加示威活動。(路透)

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巴黎共和國廣場的瑪麗安娜雕像附近，一名抗議者舉著寫有「必須採取行動，從貝爾納阿諾特開始」的標語牌。貝爾納阿諾特是法國精品巨擘LVMH創辦人。(路透)

法國一名男子在抗議活動中用石頭砸碎一家商店的櫥窗。(新華社)

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巴黎一名消防員正在撲滅一場汽車火災。當時，民眾正在舉行示威活動。(歐新社)

法國內政部長表示，法國各地約有55萬人參加了抗議活動。(新華社)