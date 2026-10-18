我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再拉普亭一把 傳美拋出俄烏和談新構想 歐洲強烈反對

護照要不要隨身帶？要求出示卻拿不出來 小心被罰錢

圖輯／法國鎮暴水砲壓不下示威怒火 下一步燒向總統大選？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
在法國巴黎，示威者與執法人員對峙，抵擋水砲。(新華社)
在法國巴黎，示威者與執法人員對峙，抵擋水砲。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

法國多地爆發反教育與反生活成本示威，部分城市演變成暴力衝突；隨著總統大選倒數6個月，國內政治緊張情勢也持續升溫。

法國17日爆發大規模示威，估計約55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，部分城市卻演變成暴力衝突。示威者縱火、洗劫商店，闖入政府機構及警察局，巴黎一處市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。警方出動催淚瓦斯及水砲驅散群眾，至少1200人被捕、150名警察受傷。

這波動亂發生在法國總統大選倒數約6個月之際，政治緊張情勢持續升高。同時，義大利、比利時、葡萄牙及阿爾巴尼亞等國也有民眾上街示威，抗議生活成本高漲或教育問題，多地同樣爆發警民衝突。

▲ 影片來源：X平台＠Mr. Propagande（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

巴黎的抗議群眾，在活動中躲避催淚瓦斯。(新華社)
巴黎的抗議群眾，在活動中躲避催淚瓦斯。(新華社)

法國馬賽，在抗議生活成本上漲和燃料價格飆升的示威活動中，法國警方與示威者發生衝突...
法國馬賽，在抗議生活成本上漲和燃料價格飆升的示威活動中，法國警方與示威者發生衝突，並投擲催淚瓦斯。(路透)

▲ 影片來源：X平台＠T-Rex（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法國17日爆發全國性示威活動，部分地區演變成暴力衝突，巴黎街頭可見縱火燒車事件。...
法國17日爆發全國性示威活動，部分地區演變成暴力衝突，巴黎街頭可見縱火燒車事件。（新華社）

在法國巴黎的抗議活動中，一輛汽車正在燃燒。(新華社)
在法國巴黎的抗議活動中，一輛汽車正在燃燒。(新華社)

▲ 影片來源：X平台＠Mheshi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

示威活動中，一名抗議者準備投擲催淚瓦斯罐。(路透)
示威活動中，一名抗議者準備投擲催淚瓦斯罐。(路透)

在法國南特，抗議者攀爬圍牆參加示威活動。(路透)
在法國南特，抗議者攀爬圍牆參加示威活動。(路透)

▲ 影片來源：X平台＠GlobePulses（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

巴黎共和國廣場的瑪麗安娜雕像附近，一名抗議者舉著寫有「必須採取行動，從貝爾納阿諾...
巴黎共和國廣場的瑪麗安娜雕像附近，一名抗議者舉著寫有「必須採取行動，從貝爾納阿諾特開始」的標語牌。貝爾納阿諾特是法國精品巨擘LVMH創辦人。(路透)

法國一名男子在抗議活動中用石頭砸碎一家商店的櫥窗。(新華社)
法國一名男子在抗議活動中用石頭砸碎一家商店的櫥窗。(新華社)

▲ 影片來源：X平台＠The Standfast（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

巴黎一名消防員正在撲滅一場汽車火災。當時，民眾正在舉行示威活動。(歐新社)
巴黎一名消防員正在撲滅一場汽車火災。當時，民眾正在舉行示威活動。(歐新社)

法國內政部長表示，法國各地約有55萬人參加了抗議活動。(新華社)
法國內政部長表示，法國各地約有55萬人參加了抗議活動。(新華社)

精華 FAQ

  • 示威焦點集中在教育資源不足與生活成本高漲，約55萬人走上街頭表達不滿，反映民眾對民生壓力與公共服務失衡的長期怨氣。

  • 部分示威者轉為縱火、洗劫商店，並闖入政府機構和警察局，巴黎一處市政廳也遭焚燒，導致局勢失控並出現建築部分坍塌。

  • 由於事件發生在總統大選倒數約6個月之際，社會動盪使政治緊張加劇，也讓政府如何回應民怨與維持秩序成為選戰焦點。

義大利 總統大選 葡萄牙

上一則

澤倫斯基：美俄烏峰會擬在G20登場

延伸閱讀

法國55萬人示威失控 闖市政廳縱火洗劫商店 1200人被捕

法國55萬人示威失控 闖市政廳縱火洗劫商店 1200人被捕
法80萬人全國示威變暴力衝突 17歲少年被炸斷手 1200人被捕

法80萬人全國示威變暴力衝突 17歲少年被炸斷手 1200人被捕
法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕

法全國示威演變成暴力衝突 縱火破壞頻傳逾400人被捕
法抗議浪潮蔓延歐洲多國 義大利比利時爆發警民衝突

法抗議浪潮蔓延歐洲多國 義大利比利時爆發警民衝突

熱門新聞

返英後首次公開露面，英國哈利王子(右)與妻子梅根(左)15日造訪諾丁漢(Nottingham)。(美聯社)

哈利、梅根返英後首度同框重訪諾丁漢 群眾反應曝光

2026-10-15 22:10
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

2026-10-16 02:10
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
圖為大英博物館。（路透）

大英博物館康熙瓷碗離奇掉落 一下毀了2件中國珍品

2026-10-12 12:17

超人氣

更多 >
郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失
史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？
曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺

曾一天賺1300 今苦等沒單 華人：開高端網約車不再好賺
台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖

台灣稀有姓氏揭密 「益」、「第五」…他最常被問令狐沖
美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到

美股牛熊指標「賣出」訊號消失可進場了？ 美銀：買進時候未到