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加拿大陸軍訓練基地重大事故 大火傷亡人數未明

中央社／卡加立17日電
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加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大韋恩萊特軍事基地發生重大事故引發大火，已傳出人員死傷，但傷亡人數與起火原因仍未公布，相關單位持續調查並搶救火勢。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，亞伯達省（Alberta）北部一座軍事基地發生「重大事故」，引發大火。國防部長麥根第則證實，這起事件已造成人員死傷。

▲ 影片來源：X平台＠Courtney Theriault（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合路透和美聯社報導，卡尼在社群媒體發布消息指出，事件發生在亞伯達省首府艾德蒙頓（Edmonton）以東約210公里的加拿大韋恩萊特軍事基地（Canadian Forces Base Wainwright）。

國防部長麥根第（David McGuinty）隨後表示：「我很遺憾地證實，基地發生的這起事件已造成人員死傷。」

卡尼與麥根第既未透露傷亡人數，也沒有說明事發原因。麥根第表示，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）已參與調查，並說目前情況仍在發展，而且相當敏感。

韋恩萊特市府指出，大火今天稍早已越過基地圍籬蔓延至鄰近地區，並在強風助長下迅速擴散。多個區域的消防人員正全力控制火勢，目前尚未發布疏散命令。

韋恩萊特基地是加拿大最繁忙的陸軍訓練基地之一，官兵在此進行實戰演練與作戰準備。基地內設有加拿大機動訓練中心（Canadian Manoeuvre Training Centre）及第3加拿大師訓練中心。

麥根第表示，相關單位仍在釐清事發經過，預計將進一步公布資訊。

精華 FAQ

  • 事故發生在亞伯達省北部、位於艾德蒙頓以東約210公里的加拿大韋恩萊特軍事基地，該基地是加拿大最繁忙的陸軍訓練基地之一。

  • 總理卡尼與國防部長麥根第都證實，基地發生的重大事故已造成人員死傷；但官方尚未公布傷亡人數，也沒有說明確切起火原因。

  • 韋恩萊特市府表示，大火已越過基地圍籬並在強風助長下迅速擴散，多個區域消防人員正全力控制火勢，警方也已介入調查。

加拿大 卡尼

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