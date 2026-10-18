法80萬人全國示威變暴力衝突 17歲少年被炸斷手 1200人被捕

法國巴黎的共和國廣場上，防暴警察用高壓水槍驅散人群。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國全國示威因生活成本、公共服務與教育資源短缺引爆，部分城市轉為暴力衝突，約1200人被捕，並引發17歲少年受傷及選前政治角力。

法國各地17日爆發大規模示威，抗議生活成本高漲、公共服務不足及教育資源短缺，原本和平的遊行在部分城市演變成暴力衝突。示威者縱火焚燒公共設施、闖入市政機關及警察局，並洗劫商店，警方則施放催淚瓦斯、動用水砲驅散人群。截至當晚，全法約有1200人遭逮捕；另有媒體報導，一名17歲少年疑遭警方用於控制人群的閃光彈炸斷手，相關單位已介入調查。

綜合路透、歐洲新聞台等媒體報導，這場示威遍及法國數十座城市。法國總工會（CGT）估計，全國約80萬人上街，舉行1750場集會；法國當局則估算參與人數約55萬人。部分暴力示威者攻擊警員、破壞公共建築，讓抗議活動蒙上暴力陰影。

巴黎市中心是示威重點之一。共和國廣場一帶爆發示威者與警方衝突，香榭麗舍大道及凱旋門附近則部署大批警力。逾300名抗議者試圖強行前進，警方施放催淚瓦斯阻擋，雙方一度對峙。部分穿著反光背心的抗議者封鎖街道，令人聯想到法國前一波「黃背心」運動。

其他城市也傳出縱火與闖入事件。里昂市中心的旅遊服務機構遭縱火，示威者並向警察投擲石塊、施放煙火；馬賽有身穿黑衣的示威者闖入市政廳，建築外牆遭噴上無政府主義塗鴉，市內警察局及多家商店也遭破壞，精品店成為洗劫目標。利摩日市政廳遭縱火，里爾市政廳亦遭闖入破壞，南部城市尼斯也有商家受損。

這波抗議最初於9月在巴黎北部郊區的幾所高中爆發。學生不滿教師短缺、校舍老舊及設備不足，後來訴求擴大至反對社會不平等、公共支出不足與生活水準下降。

一名自稱蘿拉、19歲的巴黎示威者表示，高中生只是希望爭取更多教師及合適的學習環境，卻遭到暴力對待。警方執法也因此受到質疑。法媒報導，聖伊天一名17歲少年17日疑似遭警方用於控制人群的閃光彈炸斷手臂，內政部長紐尼斯表示，當局獲告知可能涉及憲兵隊使用的手榴彈，但目前無法證實，將由調查釐清。

法國總統馬克宏在社群平台X發文譴責暴力， 稱政府將團結對抗製造混亂的人，不能讓暴力阻礙民眾和平表達訴求。

總理勒克努也表示，政府不會被暴力嚇倒，並將騷亂歸咎於極左派團體及犯罪分子。不屈法國黨則否認煽動暴力，批評警方執法過當，並指媒體過度聚焦衝突，忽略多數參與者和平示威。極右翼領袖雷朋則聲援警方，指責極左派挾持社會訴求、助長混亂。

法國距離2027年總統大選已不遠，也使這場動盪不再只是物價與教育問題，更牽動法國選前政治局勢。