法示威潮蔓延歐洲 4國爆警民衝突 觀光客四散

義大利警民在米蘭大教堂前面的廣場爆發衝突，火光四起。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國抗議潮外溢至義大利、比利時、葡萄牙及阿爾巴尼亞，多地因生活成本、住房危機與教育問題爆發示威，部分城市更出現警民衝突與拘捕。

法國爆發激烈抗議之際，義大利 、比利時、葡萄牙 及阿爾巴尼亞17日也有民眾走上街頭，抗議生活成本高漲、住房危機及教育問題。其中，義大利米蘭商店拉下鐵門、觀光 客逃離市中心，警方施放催淚瓦斯驅散人群；比利時布魯塞爾示威者與警方衝突；葡萄牙數以萬計民眾上街抗議住房負擔；阿爾巴尼亞首都地拉那則連續第五天爆發反政府示威，警方首度使用橡膠子彈，歐洲多地社會不滿升高。

路透報導，義大利米蘭大教堂前廣場17日爆發警民衝突。遊行原本和平進行，部分蒙面示威者後來向鎮暴警察投擲物品、搶掠商店，並以桌椅等物品搭建路障縱火；警方出動水砲及催淚瓦斯驅散人群。義大利媒體指出，至少兩名警員受傷，約50名示威者遭拘留，其中包括未成年人。

比利時布魯塞爾及東部城市列日17日也有示威活動。布魯塞爾數百名以年輕人為主的示威者聚集市中心，不少人戴著口罩並高喊反法西斯口號；部分人掀翻一輛汽車，並向警方投擲物品，警方以催淚瓦斯及水砲回應。

葡萄牙里斯本的抗議則聚焦生活成本與住房危機。數以萬計民眾17日在首都主要街道遊行，發起活動的葡萄牙最大工會CGTP表示，參與者達數萬人，警方未公布人數估計。抗議者指出，薪資成長遠遠追不上住房及日常生活開銷，許多人難以維持生計。

阿爾巴尼亞地拉那的衝突則更為激烈。數百名部分戴著面罩的示威者17日聚集教育部外，抗議大學教育環境不佳、學費高昂，並要求總理拉瑪下台。警方表示，過去五天共有167人遭逮捕，另有388人面臨刑事訴訟程序。這場抗議除教育問題，與美國總統川普女婿庫許納相關的沿海觀光開發案，也成為民怨焦點，但目前並無證據顯示庫許納本人涉及不法。拉瑪拒絕下台，阿爾巴尼亞政局面臨新一波壓力。