高市獻供靖國神社 未參拜仍引中韓怒火北京強烈譴責 促與軍國主義徹底切割 首爾稱美化侵略戰爭：失望遺憾

首相高市早苗循例以「內閣總理大臣」名義在靖國神社供奉祭品「真榊」，引發中韓兩國不滿。圖為今年4月春秋例大祭期間。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗未親自參拜靖國神社、僅供奉祭品，但日本多名官員仍參與相關活動，隨即引發中國強烈譴責與南韓失望遺憾。

日本東京靖國神社 17日起舉行為期3天的秋季例大祭，首相高市早苗 循例以「內閣總理大臣」名義供奉祭品「真榊」，但未親自前往參拜，試圖避免與中韓進一步發生外交摩擦。不過，高市內閣仍有高層親自參拜或供奉祭品，中國駐日大使館強烈譴責日方相關動向，南韓 也表達失望與遺憾，日本對戰爭歷史的態度再度引發爭議。

中央社綜合外電報導，靖國神社位於東京，供奉日本戰爭死者，其中包括二次大戰甲級戰犯，因此被中國、南韓視為日本軍國主義的象徵。每逢日本首相或內閣閣員參拜，往往引發兩國抗議。

NHK報導，高市配合秋季例大祭供奉「真榊」，並附上寫有「內閣總理大臣 高市早苗」的木牌。厚生勞動大臣上野賢一郎也供奉真榊；成長戰略擔當大臣城內實則親自前往靖國神社參拜，並自費供奉真榊及「玉串料」祭祀費。城內表示，他此行是為了向為祖國犧牲生命的英靈表達哀悼與崇高敬意。自民黨政調會長小林鷹之也前往參拜。

高市此次未親自參拜，被視為避免加劇日中、日韓關係緊張的考量。她先前擔任閣員時，曾在靖國神社例大祭期間參拜，但自去年秋季例大祭起，未再親自前往。

時事通信社報導，高市17日出席防衛省舉行的自衛隊殉職隊員追悼儀式，對於是否遙拜靖國神社，她身邊人士僅表示「不便回應」。高市今年8月15日日本二戰投降紀念日參加全國戰歿者追悼式時，曾在日本武道館停車場遙拜靖國神社。

中國駐日本大使館17日發表聲明，強烈譴責日方涉及靖國神社的消極動向。聲明指出，今年是東京審判開庭80周年，中方敦促日本深刻反省侵略歷史、正視戰爭罪責，在靖國神社等問題上謹言慎行，與軍國主義徹底切割，並以實際行動取信亞洲鄰國及國際社會。

南韓外交部也表示，靖國神社美化日本過去的侵略戰爭及戰爭犯罪者，對日本領導人再次供奉祭品及反覆參拜，深感失望與遺憾。韓方敦促日本領導人正視歷史，以實際行動真誠反省，強調這是建立兩國互信、推動韓日關係面向未來的重要基石。

在靖國神社祭祀與戰爭責任問題上，高市一方面避免親自參拜，另一方面強調延續歷代內閣的基本立場，試圖在國內政治立場與周邊外交關係間取得平衡。