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肺癌手術成功 良十四世閃電出院信徒夾道歡迎

編譯中心／綜合16日電
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天主教教宗良十四世經歷肺腺癌手術後復元良好，已經出院。（歐新社）
天主教教宗良十四世經歷肺腺癌手術後復元良好，已經出院。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良14世因肺腺癌手術住院4天後，經檢查評估順利出院，吸引大批信徒與媒體到場迎接，沿途也與祝福民眾親切互動。

天主教教宗良十四世經歷肺腺癌手術後復元良好，17日下午出院，讓全球天主教徒歡喜慶賀。大批信徒湧入醫院夾道歡迎教宗出院，有民眾帶著自製禮物和祈福卡片，也有民眾向中央社表示，親眼看到教宗走出醫院時笑容滿面、元氣十足，讓他們非常開心。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）因肺腺癌手術在傑梅利醫院（Policlinico Gemelli）住院4天，教廷17日突然宣布，醫院根據血液、胸部X光片檢查及臨床表現，評估教宗當天可出院。消息一出，大批媒體、群眾湧入醫院見證教宗出院時刻，將醫院大門與車道兩旁擠得水洩不通。

一位義大利老先生奮力擠到最前排，他表示自己是一位藝術家，希望能送給教宗良十四世一支自製藝術拐杖。他秀出署名「阿爾貝多爺爺」（Nonno Alberto）的祝福卡片，上面寫著「謹以此小小禮物，祝福聖座踏出的每一步都充滿幸福與平靜」。一旁附有照片，是他2022年也曾向前教宗方濟各（Pope Francis）致贈自製藝術拐杖。

教宗步行走出醫院大樓，沿途向群眾親切揮手致意。教宗在上車前，接受一位剛剛治癒癌症的13歲烏克蘭女孩瓦瓦拉（Varvara）致贈玩偶與卡片。罹癌的瓦瓦拉去年底接受手術前夕曾獲教宗接見，她強調當時教宗的擁抱給了她力量，她聽聞教宗生病住院，特別到醫院教宗病房窗下祈禱，希望在教宗出院時刻回贈一個充滿力量的擁抱。

一位年輕人帕斯瓜雷表示，他是傑梅利醫學院學生，聽說教宗可能於今天出院，因此特地過來醫院，「作為傑梅利醫學院的學生，我特別感到與有榮焉，教宗選擇在此治療，這是莫大殊榮」。

教宗車隊離開時，特別搖下車窗一路向沿途信徒微笑揮手，信徒也都爭相呼喊回應，祝福教宗術後完全康復。

精華 FAQ

  • 教宗良14世因肺腺癌手術住進義大利傑梅利醫院，住院4天後於17日下午出院。教廷表示，血液、胸部X光片及臨床表現都顯示他恢復良好，因此可返家休養。

  • 消息公布後，大批媒體與群眾湧入醫院，大門和車道兩旁擠得水洩不通。許多信徒帶著自製禮物與祈福卡片，只為親眼見到教宗出院並向他表達祝福。

  • 教宗步行出院時沿途揮手致意，並在上車前接受13歲烏克蘭女孩瓦瓦拉贈送玩偶與卡片。這名剛康復的女孩曾受教宗鼓舞，特地前來以擁抱回應他的關懷。

教宗 癌症 良十四世

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