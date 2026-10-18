5年試驗180次 北韓秀超高速AI魚雷「潛-2.0」

金正恩2023年9月6日前往咸鏡南道新浦造船所，出席新型核戰術攻擊潛艦「金君玉英雄艦」下水儀式。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 北韓試射號稱導入AI的超高速魚雷「潛-2.0」，宣稱以5年逾180次試驗驗證推進技術，但未公布速度、射程與精度，外界對其實戰能力仍存疑。

北韓 再秀水下打擊武力。北韓官媒朝中社17日報導，北韓15日試射新型「超高速精確制導魚雷」系統「潛-2.0」，宣稱在目標探測與導引功能中導入AI，並驗證火箭 推進裝置及提升推進效率的核心技術。不過，北韓未公布具體性能數據，外界也無法獨立確認其實際技術水準。

朝中社報導，相關推進技術經過過去5年逾180次不同類型的試驗，並在此次水下試射中獲得驗證。北韓稱，這項成果預示海軍發展將出現重大變化，但未公開魚雷的速度、射程及導引精度，也未公布試射照片。

美聯社報導指出，北韓未進一步說明AI技術的具體應用方式，南韓 軍方當時也未立即回應。

韓聯社引述專家分析，根據北韓宣稱採用火箭推進裝置及「超高速」等特徵，這款魚雷可能屬於「超空泡魚雷」。這類武器透過在前端形成氣泡層，降低水下航行阻力，理論上可達到高於一般魚雷的速度。

然而，超空泡魚雷要兼顧高速航行與精準導引並不容易，尤其必須在水下辨識目標、調整航向並完成攻擊，如何維持穩定控制仍是技術挑戰。因此，北韓是否已具備成熟的實戰能力，仍有待觀察。

慶南大學遠東問題研究所教授林乙哲接表示，北韓此舉意在展示超高速AI魚雷的打擊能力，凸顯其對南韓海軍水面艦艇構成的威脅。他另向法新社表示，南韓與美國可部署誘餌干擾魚雷，但若AI能有效辨識真實目標與誘餌，將可能提高武器的打擊能力。

南韓國防安保論壇事務總長申宗佑則認為，北韓發展可搭載於潛艦的新型魚雷，反映其試圖透過擴充水下武器，縮小與南韓海軍的戰力差距。

此次試射也與北韓近期一連串武器測試相呼應。路透報導，北韓14日宣布從潛艦試射兩種戰略巡弋飛彈，外界推測發射平台可能是一艘排水量約3000噸的潛艦，但北韓未公布完整技術細節。