英軍機今年2度遭不明物逼近 雷達竟未偵測

AI摘要 文章摘要整理： 英國皇家空軍今年2月在北海上空兩度遭不明物體逼近，飛行員目視可見卻未被雷達偵測，英國國防部已強化警戒但仍未確認其身分。

英國皇家空軍今年2月兩度在北海上空遭遇不明飛行物體，一起發生在空中加油演習，另一起則發生於模擬空戰訓練，兩名飛行員均通報物體從軍機上方近距離掠過，卻未出現在雷達上。英國每日電訊報16日披露這兩起事件後，英國國防部 表示，已提高警覺並強化探測能力，但目前仍無法確認這些物體究竟是無人機、氣球或其他飛行物，也沒有公開證據顯示事件涉及敵對勢力。

據悉，這兩次「近距離接觸」事件僅相隔數日，均發生在美伊 戰事爆發前不久，並分別發生在一次模擬空戰訓練和一次北海上空的空中加油演習中。

英國獨立報報導，第一起事件發生於2月18日，一架英國皇家空軍「航行者」空中加油機正在北海上空為「颱風戰機」加油，飛行高度約1萬6000英尺。機組人員突然發現一個黑色圓形物體從飛機上方掠過，距離近到讓飛行員本能地低頭閃避。

根據英國官方空中接近事件調查委員會公布的紀錄，飛行員通報物體從加油機上方約100至150英尺處飛過，並詢問空中交通管制員能否在雷達上看到。管制員表示沒有相關訊號。

第二起事件發生於2月23日。一架「颱風戰機」正在北海上空與另一架飛機進行模擬空戰訓練，飛行員發現一個大小約如汽車輪胎的黑色圓形物體，從戰機上方約300英尺處掠過。當時戰機飛行高度約1萬2000英尺，飛行員隨後通報空中交通管制單位。

英國媒體LBC報導，兩起事件均已通報警方，官方調查紀錄將其列為「不明物體」，並未確認是無人機。值得注意的是，兩個物體出現的高度遠超一般商用無人機通常允許的飛行高度。

近年英國及其他西方國家持續關注軍事設施附近的不明飛行物體，憂心可能涉及監視或情報蒐集。