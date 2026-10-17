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法國55萬人示威失控 闖市政廳縱火洗劫商店 1200人被捕

編譯盧思綸／即時報導
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法國巴黎17日爆發抗議生活成本上漲及公共服務遭削減的示威活動，部分群眾與警方發生...
法國巴黎17日爆發抗議生活成本上漲及公共服務遭削減的示威活動，部分群眾與警方發生衝突，一名示威者踢開催淚瓦斯罐。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

法國17日大規模示威從教育與生活成本訴求擴大為全國動亂，部分群眾縱火、洗劫商店並衝擊市政廳，造成多人傷亡與1200人被捕。

英國廣播公司（BBC）報導，法國17日爆發大規模示威，估計55萬人走上街頭，抗議教育資源不足及生活成本高漲，卻有部分群眾與警方爆發激烈衝突，甚至在巴黎等多座城市縱火、洗劫商店，連市政廳也遭焚燒，導致建築物部分坍塌。警方出動水砲及催淚瓦斯驅散群眾，至少1200人被捕、150名警察受傷。這波動亂正值法國總統大選倒數約6個月，政治緊張情勢持續升高。

法國近幾周已有數十萬名高中生發起抗議，不滿學校教職員短缺、校舍老舊失修，要求政府改善教育環境。17日的示威活動進一步擴大，工會及其他抗議團體也加入行列，包括2018年因不滿生活成本上漲而興起的「黃背心」運動，讓原本以教育議題為主的抗議演變成全國性示威。

巴黎當日主要遊行在下午大致維持和平，但稍晚之後，部分群眾開始在街頭縱火、焚燒汽車，連市中心知名的共和國廣場也陷入混亂。商店遭洗劫，至少一家餐廳被大火燒毀，現場甚至爆發示威群眾之間的打鬥。鎮暴警察則動用催淚瓦斯及水砲驅散人群；BBC記者另目擊警方衝向群眾，以警棍毆打數人。

法國其他城市也接連傳出暴力事件。里昂（Lyon）一棟歷史悠久的觀光局建築遭到縱火，當地警方指出，部分人士甚至阻撓消防員進入現場滅火。利摩日（Limoges）市政廳同樣陷入火海，猛烈火勢導致建築物部分結構坍塌。

除了縱火，部分城市還發生搶劫及破壞事件。里爾（Lille）一家蘋果專賣店遭人闖入，店內商品被搜刮一空；馬賽、雷恩、土魯斯及昂熱等城市，也傳出蒙面人士發動暴力攻擊。

在法國東南部城市聖艾蒂安（Saint-Étienne），一名年輕男子更遭手榴彈炸斷手掌。市長胡安尼科（Régis Juanico）在社群媒體表示，「這樣的悲劇絕對不應該發生。」

法國總理勒克努表示，警方遭遇「極其猛烈的暴力攻擊」，並指控部分團體將示威當成明年總統大選的「暖身」，強調「沒有人能夠透過暴力強加自己的政治議程」。

極右派領袖雷朋則指控，示威者的「正當訴求」已遭極左派挾持，並批評極左派領袖梅蘭雄煽動暴力。梅蘭雄本人也參與示威，事後譴責搶劫與縱火，但同時指控警方對抗議群眾大肆施暴。

法國總統馬克宏強調，所有破壞建築、攻擊政府機關及商家、洗劫市政廳的人，都將面臨起訴及懲罰。

面對持續延燒的學運，法國教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）8日曾承諾增聘3000名代課教師，試圖平息學生怒火，但抗議不僅未見平息，反而進一步擴大。隨著馬克宏明年即將卸任，法國預定4月舉行總統大選，這波騷亂也為選前政治局勢增添更多不確定性。

法國17日爆發全國性示威活動，部分地區演變成暴力衝突，巴黎街頭可見縱火燒車事件。...
法國17日爆發全國性示威活動，部分地區演變成暴力衝突，巴黎街頭可見縱火燒車事件。（新華社）

精華 FAQ

  • 示威最初主要源於教育資源不足與生活成本高漲，近幾周又有數十萬高中生因教職員短缺、校舍老舊失修而上街抗議，後來工會與其他團體加入，讓行動升級。

  • 雖然巴黎當天主要遊行下午仍大致和平，但稍晚部分群眾開始縱火、焚燒汽車並洗劫商店，警方則以催淚瓦斯、水砲與警棍驅散，衝突因此迅速擴大。

  • 事件發生在總統大選倒數約6個月之際，勒克努、雷朋、梅蘭雄與馬克宏都相繼表態，顯示示威已被捲入選戰攻防，進一步加深法國政治緊張與不確定性。

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