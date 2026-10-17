印度東部宗教集會爆踩踏意外 至少19死25傷

AI摘要 文章摘要整理： 印度加爾各答的杜爾嘉女神節宗教集會在暴雨後爆發踩踏意外，已知至少19人死亡、25人受傷，總理莫迪也對罹難者表達哀悼。

印度 官員及媒體表示，印度東部一場印度教宗教集會今天在突發暴雨後爆發踩踏意外，造成至少19人喪命、25人受傷。

法新社報導，西孟加拉邦（West Bengal）邦長艾德希卡里（Suvendhu Adhikari）告訴記者，在加爾各答舉行的印度教節慶「杜爾嘉女神節」（Durga Puja）上，一座展館外發生踩踏事件，死者包括一名7歲女童，另有25人受傷。

艾德希卡里說：「目前已有6具遺體確認身分。」

現場一名高階警官告訴法新社，晚間下起大雨後，現場一則廣播公告引發「騷動」，「正在展館外等候的人群開始推擠、拉扯與向前衝撞，導致有人跌倒在地，引發踩踏事件」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在臉書（Facebook）發表簡短聲明，對這起悲劇致哀。

他寫道：「加爾各答的踩踏事件令人悲痛，我向罹難者家屬致上慰問，並祈願傷者早日康復。」

莫迪指出，「西孟加拉邦政府正全力協助受到影響的家庭」。