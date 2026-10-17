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教宗良十四世出院獲夾道歡迎 信徒高呼無比喜樂

中央社／羅馬17日專電
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教宗良十四世今天離開傑梅利醫院，沿途搖下車窗向民眾揮手致意。（中央社）
教宗良十四世今天離開傑梅利醫院，沿途搖下車窗向民眾揮手致意。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良十四世肺腺癌手術後住院4天，因恢復良好於今天下午出院，現場湧入大批信徒歡迎，並見證他與群眾互動的溫馨時刻。

天主教教宗良十四世經歷肺腺癌手術後復原良好，今天下午出院，讓全球天主教徒歡喜慶賀。大批信徒湧入醫院夾道歡迎教宗出院，有民眾帶著自製禮物和祈福卡片，也有民眾向中央社表示，親眼看到教宗走出醫院時笑容滿面、元氣十足，讓他們非常開心。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）因肺腺癌手術在傑梅利醫院（Policlinico Gemelli）住院4天，教廷今天中午突然宣布，醫院根據血液、胸部X光片檢查及臨床表現，評估教宗可於今天下午出院。消息一出，大批媒體、群眾湧入醫院見證教宗出院時刻，將醫院大門與車道兩旁擠得水洩不通。

一位義大利老先生奮力擠到最前排，他表示自己是一位藝術家，希望能送給教宗良十四世一支自製藝術拐杖。他秀出署名「阿爾貝多爺爺」（Nonno Alberto）的祝福卡片，上面寫著「謹以此小小禮物，祝福聖座踏出的每一步都充滿幸福與平靜」。一旁附有照片，是他2022年也曾向前教宗方濟各（Pope Francis）致贈自製藝術拐杖。

教宗步行走出醫院大樓，沿途向群眾親切揮手致意。教宗在上車前，接受一位剛剛治癒癌症的13歲烏克蘭女孩瓦瓦拉（Varvara）致贈玩偶與卡片。罹癌的瓦瓦拉去年底接受手術前夕曾獲教宗接見，她強調當時教宗的擁抱給了她力量，她聽聞教宗生病住院，特別到醫院教宗病房窗下祈禱，希望在教宗出院時刻回贈一個充滿力量的擁抱。

一位年輕人帕斯瓜雷（Pasquale）向中央社表示，他是傑梅利醫學院學生，剛好父母親週末來探望他，聽說教宗可能於今天出院，因此特地過來醫院，「我們一來發現記者大陣仗聚集在門口，就跟著一起守候，也成功近距離目睹教宗出院的這一刻，是非常美妙又獨特的經驗」。

帕斯瓜雷表示自己心情十分興奮，因為這也是他第一次親眼看到教宗良十四世，「作為傑梅利醫學院的學生，我特別感到與有榮焉，教宗選擇在此治療，這是莫大殊榮」。

對於先前是否很憂慮教宗的健康情形，帕斯瓜雷說，他並沒有太擔心，因為他對醫院的技術很有信心，也很相信那些幫教宗執行手術的醫療團隊，他很高興教宗術後恢復如此快速，「現在醫學愈來愈進步，可以在人們對抗疾病的時候給予更多信心，而非恐懼」。

帕斯瓜雷的父親朱塞培（Giuseppe）也強調，他很高興教宗明天就能在梵蒂岡主日彌撒朗讀三鐘經，作為天主教徒，能親眼看到教宗出院的時刻非常令人興奮，他笑稱現場人山人海，「感覺全世界都來了」。

教宗車隊離開時，特別搖下車窗一路向沿途信徒微笑揮手，信徒也都爭相呼喊回應，祝福教宗術後完全康復。

一位藝術家民眾準備了自製的藝術拐杖與卡片，希望代轉交教宗良十四世。（中央社）
一位藝術家民眾準備了自製的藝術拐杖與卡片，希望代轉交教宗良十四世。（中央社）

教宗良十四世因肺腺癌手術在醫院住院4天，教宗今天下午出院時受到民眾夾道歡迎，他搖...
教宗良十四世因肺腺癌手術在醫院住院4天，教宗今天下午出院時受到民眾夾道歡迎，他搖下車窗向沿途民眾揮手致意。（中央社）

教廷今天中午無預警宣布教宗良十四世將於下午出院，大批媒體湧入將傑梅利醫院門口擠得...
教廷今天中午無預警宣布教宗良十四世將於下午出院，大批媒體湧入將傑梅利醫院門口擠得水洩不通。（中央社）

教宗良十四世經歷肺腺癌手術後出院，許多民眾湧入羅馬傑梅利醫院見證此一歷史時刻。一...
教宗良十四世經歷肺腺癌手術後出院，許多民眾湧入羅馬傑梅利醫院見證此一歷史時刻。一對義大利父子朱塞培（Giuseppe，左）與帕斯瓜雷（Pasquale，右）接受訪問時強調心情十分喜樂。（中央社）

精華 FAQ

  • 教宗因肺腺癌手術住進傑梅利醫院4天，教廷根據血液、胸部X光片與臨床表現評估後，宣布他可於今天下午出院。

  • 大批信徒湧入醫院門口與車道兩旁守候，還有人帶自製禮物與祈福卡片，現場擠得水洩不通，氣氛熱烈而喜悅。

  • 教宗步行出院時向群眾揮手，還接受剛康復的13歲烏克蘭女孩致贈玩偶與卡片，展現溫暖互動，也象徵彼此在病痛中互相鼓勵。

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