反省二戰侵略 高市稱繼承村山談話立場 3事早引發中國不滿

日本首相高市早苗近日談到對二戰態度，表明會繼承「村山談話」等歷代內閣立場；圖為高市早苗9月17日在東京首相官邸發表演說。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗表示將繼承歷代內閣立場並包含村山談話，但中國對其台灣言論、歷史認識及日本擬強化軍備持續表達強烈不滿。

據共同社報導，日本 首相高市早苗 16日在參院 預算委員會上被問及其歷史認識時表示，「正如戰後70周年談話中宣布歷代內閣的立場今後也將堅定不移，高市內閣也繼承這一立場」。她表示其中當然也包括戰後50年「村山談話」。

村山談話是在1995年8月15日，即二戰日本宣布無條件投降50周年紀念日，村山富市以時任日本內閣總理大臣名義、代表日本政府所發表的一次談話。談話中，村山富市就向中韓兩國道歉問題表示，日本「藉由殖民地統治和侵略給許多國家，尤其是亞洲各國人民造成了巨大的損失與痛苦」。他表示日本願正視歷史、承認侵略及深刻反省和道歉。

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯的「台灣有事」涉台說法後，中國強烈不滿，兩國政府間對話陷入停滯。北京對高市早苗的不滿，除了台灣議題外，還包含日本看待二戰歷史的態度。

此外，日本政府日前傳出研擬修訂國家安全保障相關3文件，考慮納入調查與研究核動力潛艦的內容，也引發外界關注。中國更強烈反對與嚴厲批評的立場，直指日本此舉是「新型軍國主義」與「再軍事化」的體現，嚴重威脅地區和平穩定。不過，日本政府內部對於導入核動力潛艦的具體用途尚未形成共識。

2015年8月14日，時任日本首相安倍晉三在二戰結束70周年之際發表談話。關於二戰歷史，安倍強調日本過去已多次表明「痛切反省」與「衷心道歉」，但也指出不能讓與戰爭無關的未來世代背負道歉的宿命。

另據「朝日新聞」報導，日本政府消息人士儘管美國持續敦促盟友增加國防開支，但日本政府仍傾向於在今年底，修訂《國家安全保障戰略》時，避免明確承諾將防衛開支提高至GDP的3.5％。此外，日本政府轉而傾向於在未來5年內，顯著擴大國防及更廣泛安全領域的支出。報導分析，東京希望藉此展現加強自身防衛能力的決心，妥善應對並安撫來自華府的壓力。

「朝日新聞」指出，將國防支出提高至GDP的3.5％，意味著每年開支將超過20兆日元（約1200億美元），這不僅需要開闢大量新的資金來源，還可能迫使日本政府，實施在政治上極具爭議的加稅措施。

此外，據香港南華早報16日引述知情人士報導，日本一直積極遊說，希望美國總統川普在11月深圳亞太經合會（APEC）領袖會議前訪日。但目前幾乎沒跡象顯示，他會將日本納入即將到來的亞洲行。