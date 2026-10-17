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日本誤發9.9級地震速報引恐慌、新幹線急停 氣象廳致歉

編譯中心／綜合16日電
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日本氣象廳誤發「規模9.9」地震速報，引發民眾恐慌。（新華社）
日本氣象廳誤發「規模9.9」地震速報，引發民眾恐慌。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

日本氣象廳誤將俄羅斯堪察加半島附近地震判為9.9級，對多地發布緊急速報並引發新幹線暫停，隨後撤銷警報並公開致歉。

日本16日中午發生緊急地震速報誤報事件，氣象廳一度判定千島群島發生規模9.9強震，緊急對北海道至東海地區發布大範圍緊急速報，造成民眾手機警報大作，東海道新幹線的地震防災系統啟動，導致新橫濱站至豐橋站之間的雙向列車一度暫停行駛。但實際上是俄羅斯堪察加半島規模6.9地震，日本未觀測到強烈搖晃。氣象廳隨後緊急撤銷警報。

日本氣象廳下午2時召開記者會致歉，坦言這是日本首次撤銷已發布的緊急地震速報警報，目前正調查系統誤判原因。

日本氣象廳說明，中午12時38分左右，俄羅斯堪察加半島附近發生規模6.9地震，震源深度約160公里，北海道函館市觀測到最大震度1，並未出現強烈搖晃，也沒有海嘯疑慮。

然而，氣象廳系統卻誤將震央判定在千島群島，並把地震規模高估為9.9，於下午12時40分針對北海道、東北、關東甲信越、北陸、東海及伊豆群島等廣大地區發布緊急地震速報，警告可能出現強烈搖晃。直到下午12時48分，氣象廳才正式撤銷警報。

對此，日本氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會上鞠躬致歉並說：「這次發布了高估地震規模的緊急地震速報，對各位造成極大的困擾，在此致上歉意。」

針對外界關切是否涉及網路攻擊，氣象廳也明確否認，表示已向系統負責人確認，「並未遭受網路攻擊」。

值得注意的是，氣象廳指出，這是日本緊急地震速報制度自2007年正式實施以來，首次出現正式發布「警報」後又撤銷的案例。

日本緊急地震速報系統主要透過偵測地震發生初期的微弱震動，自動推算地震規模及各地可能出現的搖晃程度，當預測最大震度達5弱以上時，就會發布警報。

精華 FAQ

  • 因氣象廳將實際規模6.9的地震誤判為9.9級，並對北海道至東海等廣大地區發布警報，導致民眾手機響警、新幹線停駛，現場一度陷入混亂。

  • 東海道新幹線的地震防災系統在警報發布後啟動，新橫濱站至豐橋站之間的雙向列車一度暫停行駛，直到警報撤銷後才逐步恢復正常。

  • 氣象廳表示，這是制度自2007年實施以來首次在正式發布警報後撤銷，並已召開記者會鞠躬致歉，同時調查系統誤判原因，也否認遭受網路攻擊。

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