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開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

編譯周辰陽／即時報導
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泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪...
泰國王后素提達14日親自駕駛波音737-800王室專機前往日本，展開為期9天的訪問。（路透 / Viral Press）

AI摘要

文章摘要整理：

泰國王后素提達親自駕駛王室專機前往日本，出席IIHF女子冰球亞洲錦標賽，並以推廣冰球與豐富飛行經歷引發關注。

泰國王后素提達（Suthida Bajrasudhabimalalakshana）14日親自駕駛王室專機前往日本，展開為期9天的訪問，出席2027年國際冰球總會（IIHF）女子冰球亞洲錦標賽。

▲ 影片來源：youtube平台＠Associated Press（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這項賽事雖以2027年命名，實際於2026年10月15日至18日舉行。朝日電視與VnExpress報導，素提達積極推廣泰國冰球運動，既是運動員，也是這項運動的倡導者，曾出席泰國和義大利的冰球活動。她此次以IIHF首位女性全球大使身分，應總會會長邀請訪日。

泰國政府公共關係部表示，素提達14日親自駕駛一架波音737-800王室專機，從曼谷廊曼軍用機場起飛，於當地時間上午10時05分降落北海道新千歲機場，隨後自行開車前往札幌的飯店。她預定為參賽運動員頒發獎牌和獎盃。

素提達2019年與國王結婚前曾任泰國航空空服員，2010年開始接受飛行訓練，並在泰國空軍等單位的航空學校受訓，取得飛行員執照，至今累積近1190小時飛行時數。

素提達8日在同樣具有豐富飛行經驗的國王瓦吉拉隆功見證下，首次單獨駕駛JAS 39C獅鷲（Gripen）戰鬥機完成飛行，成為全球首位駕駛戰鬥機的在位王后。

法新社報導，素提達經常在王室出訪期間擔任瓦吉拉隆功的副駕駛，曾飛往不丹，降落在以進場難度高聞名的帕羅國際機場（Paro International Airport）。兩人9月也親自駕駛飛機前往河內，進行國是訪問。

精華 FAQ

  • 素提達14日親駕波音737-800王室專機飛往日本北海道，展開為期9天訪問，重點是出席2027年IIHF女子冰球亞洲錦標賽，並主持頒獎活動。

  • 素提達2010年起接受飛行訓練，在泰國空軍等航空學校受訓並取得飛行員執照，累積近1190小時飛行時數，還曾擔任國王的副駕駛。

  • 她8日在國王見證下，首次單獨駕駛JAS 39C獅鷲戰鬥機完成飛行，成為全球首位駕駛戰鬥機的在位王后，9月也曾與國王共駕飛機訪問河內。

泰國 波音 日本

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