義大利青少年隨機攻擊找樂子 開迷你車踹人 知名演員重傷

羅馬有青少年近日駕駛迷你汽車，隨機靠近攻擊騎滑板車的民眾或行人，一名義大利知名演員亞科皮尼（左）遭踹飛後重傷送入加護病房。（取材自Ｘ平台）

AI摘要 文章摘要整理： 羅馬兩名青少年駕迷你車隨機攻擊路人與滑板車騎士，造成6人受害，演員Davide Iacopini重傷送加護病房，警方已逮捕並以謀殺未遂起訴。

羅馬日前驚現青少年駕駛迷你汽車，隨機靠近攻擊騎滑板車的民眾或行人，義大利 知名演員亞科皮尼（Davide Iacopini）遭踹飛後重傷送入加護病房。警方15日逮捕兩名未成年嫌犯，其中一人竟還是憲兵警察之子。

這起驚悚社會案件發生在10月4至5日深夜，兩名未成年嫌犯（16歲與17歲）駕駛改裝迷你車，在羅馬西南方綠丘區（Monteverde）一帶作案。他們驅車靠近騎著滑板車的無辜民眾，從車內忽然伸腿將對方猛力踹飛，或直接出手攻擊，累計至少有六人以上受害。

嫌犯駕駛的迷你車（minicar）在羅馬富裕家庭非常流行，外觀雖像一般小汽車，實際是使用低馬力引擎的改裝車，只要年滿14歲、具機車駕照就可駕駛。近年迷你車在羅馬引發眾多亂象，不少青少年會違法將小車改裝飆速，且迷你車要價不菲，也成為青少年出遊炫富象徵。

義大利警方15日逮捕兩名未成年嫌犯，兩人都居住在事發地點附近，警方透過調閱監視器循線找到兩嫌，兩嫌已坦承犯案。犯案車輛車主是義大利特殊編制「憲兵警察」（carabiniere）的兒子，另一名16歲同夥有犯罪前科，兩人被移交少年法庭審理。

綜合多家義大利媒體報導，事件受害者至少有六人，有人莫名遭到拳打腳踢，有人被塑膠管攻擊。除了演員亞科皮尼，其他人皆未受到重傷，亞科皮尼被踹飛後頭部嚴重受創，經歷兩次手術仍在住院，因此檢方以「謀殺未遂」罪名起訴兩名嫌犯。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，兩名嫌犯供稱犯案動機是「為了找樂子、當時覺得很無聊」；兩人表示聽說有演員受到重傷後就停止繼續作案，「我們感到很抱歉」。