記者涉間諜罪遭俄關鐵籠 最高恐20年重刑 日本政府怒批

日本記者被俄羅斯指控涉間諜罪，若依俄羅斯刑法「間諜罪」起訴且有罪定讞，最高將面臨20年徒刑。（取材自俄羅斯聯邦保安局）

AI摘要 文章摘要整理： 北海道新聞駐俄記者今井裕紀遭俄羅斯以蒐集軍事情報、涉嫌間諜為由拘留，日本政府抗議並要求領事探視與公正審理。

日本 「北海道新聞」一名駐俄羅斯 男記者涉嫌蒐集俄國軍事情報，14日在遠東薩哈林州（庫頁島）遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕，並被控從事間諜 活動。俄方公開其遭蒙面人員上銬、押送及被關在法院鐵籠內的畫面，引發日本政府強烈不滿。日本首相高市早苗15日表示，日本政府並無從事間諜活動；日方並將持續向俄方交涉，要求務必給予該名日籍記者人道關懷與公正公平的法律程序，並盡快安排領事探視。

綜合媒體報導，遭拘留者為「北海道新聞」記者今井裕紀（Yuki Imai）。俄羅斯聯邦安全局表示，今井在原定離開俄羅斯前一天遭拘留，涉嫌蒐集與俄羅斯國防能力有關的資訊，包括千島群島動員人員及志願者參與俄方所稱「特別軍事行動」的相關資料，並準備將情報交給日本情報機構，危害俄羅斯聯邦安全。

俄方並聲稱，今井曾為日本情報機構工作。俄羅斯外交部發言人也表示，這名記者被控在俄羅斯境內從事間諜活動。

俄羅斯當局隨後公開拘捕過程的影片。畫面顯示，一名男子在飯店內遭多名蒙面人員壓制在地，雙手被戴上手銬，之後被押送搭機。另有畫面顯示，今井站在莫斯科列福爾托沃法院的鐵籠內。俄羅斯國際傳真社報導，法院已裁定將他羈押至12月12日，為期約兩個月。若依俄羅斯刑法「間諜罪」起訴且有罪定讞，最高將面臨20年有期徒刑。

事件引起日本政府強烈反彈。高市早苗15日被問及日本政府是否從事間諜活動時回應：「並沒有這樣的事。」她表示，各國國內法有所不同，目前日方尚不清楚俄方指控的具體內容，但將堅定傳達日本立場，現階段最重要的是保護日本國民。

日本政府已召見俄羅斯大使提出抗議，並透過外務省要求俄方公平、公正對待今井。日本內閣官房長官木原稔表示，日方目前尚未能與今井取得聯繫，將全力爭取盡快進行領事探視，以確認其健康狀況，並採取必要措施繼續向俄方交涉。

「北海道新聞」也發表聲明表示，已知悉俄方公布的消息，目前仍在確認詳細情況，確保記者安全是首要任務，正採取相應措施。日本自民黨政務調查會長小林鷹之則批評事件「絕對無法接受」，要求外務省持續施壓，促請俄方盡早釋放今井。

此外，小林鷹之也針對中國黑龍江省代表團訪問南千島群島中的擇捉島表達不滿。日本稱相關島嶼為北方領土或北方四島，包括齒舞群島、色丹島、國後島及擇捉島，主張擁有主權，但四島自第二次世界大戰結束後由蘇聯占領，目前仍由俄羅斯實際控制。俄日之間的領土爭議至今未解，此次日本記者遭羈押，也進一步加劇雙方緊張關係。

日本記者隨後被押送至莫斯科，莫斯科地方法院已批准將其羈押至12月12日接受偵訊。（取材自俄羅斯聯邦保安局）