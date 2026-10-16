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Google AI新聞計畫 400媒體授權內容 OpenAI倫敦員工高薪曝光

編譯中心／綜合15日電
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文章摘要整理：

Google擴大AI新聞計畫，吸引400多家媒體授權內容以開發新功能；同時OpenAI倫敦員工高薪曝光，凸顯全球AI人才競爭激烈。

天空之舞（Skydance）旗下的CNN、金融時報、Axios等多家出版業者，加入Google的AI新聞計畫，將提供內容授權給生成式AI功能，並探索提升受眾參與的方法。

路透報導，搜尋引擎巨擘Google 15日表示，這項計畫去年先與「華盛頓郵報」（The Washington Post）等夥伴展開試行，如今在全球已吸引超過400家出版業者加入。

這是派拉蒙天舞（Paramount Skydance）完成收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）後，CNN的首個合作案。執行長艾里森（David Ellison）正尋求將合併後的公司定位為以科技為導向的媒體企業。

根據這些協議，出版業者將提供更廣泛的內容使用權，讓Google得以開發新的AI功能，Google則會向參與合作的新聞機構支付內容授權費。雙方未公布財務條款。

CNN策略合作與業務發展資深副總裁菲利克斯（Sam Felix）表示：「Google在生成式AI領域的創新，已改變人們探索資訊與內容的方式。如今，這些工具將協助我們探索新的方式，觸及受眾並提高互動。」

Google表示，這些AI功能將清楚標示內容來源，並附上直接連結，協助讀者連結至他們重視的資訊來源。

這項消息發布之際，出版業者正加大法律行動力道，試圖阻止人工智慧（AI）公司未經許可使用其內容訓練大型語言模型。

隨著搜尋引擎推出AI生成的答案，讓使用者無須點進網站就能取得資訊，新聞出版業者也正面臨來自搜尋引擎的導流流量下滑問題。

另外，OpenAI在英國倫敦的員工，去年平均年收入破230萬英鎊（約305萬美元），為英國全職員工中位數的58倍，顯示該公司為了在全球AI競賽中稱霸，正付出高薪留才。

總部位於英國西敏區的OpenAI英國公司，其財務報表顯示，共計110名員工，去年合計領取8,700萬英鎊的薪水，與1.68億英鎊的股票，換算下來，每人平均年收入為231萬8,181英鎊，比2024年增加一倍多。

精華 FAQ

  • 這項計畫已在全球吸引超過400家出版業者參與，包含CNN、金融時報與Axios等媒體，並由先前與《華盛頓郵報》等夥伴試行後持續擴大。

  • 媒體將提供更廣泛的內容使用權，讓Google開發新的AI功能；Google則會支付授權費，且功能會清楚標示來源並附上連結，協助導流回原始新聞網站。

  • OpenAI英國公司110名員工去年合計領取8,700萬英鎊薪水與1.68億英鎊股票，平均每人年收入約231萬8,181英鎊，反映AI巨頭為爭奪人才而提供極高報酬。

華盛頓郵報 Google

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