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當首相還得忙家務 高市早苗：可能每天比男性首相多花3、4小時

編譯黃淑玲／綜合外電
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日本首相高市早苗。 （路透）
日本首相高市早苗。 （路透）

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文章摘要整理：

日本首位女首相高市早苗表示，除繁忙公務外，家務與化妝讓她每天比男性首相多花3、4小時，也凸顯日本政壇性別失衡與首相行程過度密集的問題。

日本首相高市早苗周三（14日）表示，每一天除了原本就排滿的行程之外，她可能比之前男性首相「多花3或4個小時」處理家務。

去年被選為首相的高市早苗，是日本首位女性首相。她在國會中說，早上起床後，洗澡、準備早餐、洗碗，更不用說還需要化妝，她覺得，「做這些事，讓我感到比男性首相多花了3或4個小時。」

日本的性別角色分工根深蒂固，女性在政壇長期處於代表性不足的狀態。在2月最近一次眾議院選舉中，465個席次僅有68名女性當選。

日本首相按照慣例，必須花費大量時間出席國會，每天花5至7個小時接受在野黨議員質詢，或只是坐在國會議場內，均是相當普遍的情況。日本維新會的眾議員藤田文武援引一項研究指出，以2022年為例，日本首相出席國會會議共72天，相較之下，英國首相為50天，德國總理則為13天。

藤田認同在國會討論立法的重要性，但也強調：「我們的領導人長時間被困在國會裡，這樣的情況並不符合國際標準。」

周三有議員詢問高市時間管理議題，起因正是她必須出席國會馬拉松式的會議。高市回答要做家事，讓她感到比較忙。

高市7月時曾在社群平台X發文，提到自己「直到天亮都還在埋頭研讀從工作場所帶回家的文件，以及與國會質詢相關的資料」。她周三答詢表示，自己樂於在午夜看這些成堆的文件，但這樣會很難擠出時間，靜下心來，用清晰的頭腦思考日本未來發展方向，或是她對國家的宏大願景。

精華 FAQ

  • 她表示自己每天除了既定公務，還要洗澡、做早餐、洗碗並化妝，這些家務與準備工作加總起來，讓她感覺比男性首相多花了3、4個小時。

  • 報導指出日本性別角色分工根深蒂固，女性長期在政壇代表性不足；最近一次眾院選舉465席僅68名女性當選，顯示女性參政仍明顯落後。

  • 日本首相常需每天花5至7小時在國會接受質詢或久坐議場。藤田文武引研究指出，2022年日本首相出席國會72天，遠高於英國與德國，因此被認為過於耗時。

眾議院 日本 高市早苗

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