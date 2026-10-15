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川普拋大規模開採資源 格陵蘭打臉：還有很長的路要走

編譯中心／綜合14日電
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美國總統川普與格陵蘭和丹麥領導人9月22日簽署一項協議，允許美國在格陵蘭擴大軍事...
美國總統川普與格陵蘭和丹麥領導人9月22日簽署一項協議，允許美國在格陵蘭擴大軍事存在。 (取材自白宮X平台)

AI摘要

文章摘要整理：

川普稱格陵蘭將啟動大規模資源勘探，並強調其對美歐安全的戰略地位，但格陵蘭當局反駁稱仍需多年才能進入大規模開採階段。

美國總統川普14日表示，即將開始在格陵蘭進行石油、天然氣和礦產的探勘作業，但未透露勘探計畫的具體細節；他並且盛讚這個北極島嶼在美國和歐洲安全上的重要戰略地位。格陵蘭當局駁斥川普開採說法，並稱，距離「大規模勘探」還有很長的路要走。

中央社引述法新社報導，川普在真實社群發文表示：「大規模石油、天然氣和礦產勘探即將在我們嶄新而美麗的格陵蘭展開！」他引述專家稱，「可以輕易開採的石油總量遠大於世界上幾乎其他任何地方」。他並未透露美國可能參與的細節。

格陵蘭位在俄羅斯和美國之間飛彈最短路徑上，對川普所追求的「金穹」防禦系統來說，具有極其重要戰略地位。當地同時擁有尚未開發的稀土礦藏，而且隨著極地冰層融化開闢新的航線，它可能在這方面扮演至關重要角色。

川普在同一則貼文中強調，格陵蘭對美國和歐洲安全的重要地位「無出其右」。

他表示：「未來任何針對美國的攻擊都必須經過格陵蘭，我們的防禦系統將會常態性地擊落無人機、飛彈，或是任何甚至尚未被構想出來的武器形式。這給我們全世界無處可比、獨一無二的時間、地點和視野上的優勢！」

媒體8月報導，一家美國石油公司正在格陵蘭東部偏遠地區展開籌備作業，讓當地居民及當局感到不安。

但是，格陵蘭礦業部副部長哈梅肯霍爾姆反駁了川普關於「即將開展大規模勘探」的說法。他表示，目前美國公司正在進行一些活動，但距離大規模勘探階段還有很長的路要走，可能還需要很多年才能真正投入運營。

專家也指出，格陵蘭島雖然資源豐富，但想要進行開採仍面臨天氣惡劣、基礎設施不足、運輸成本高等多重挑戰，對於私營企業而言可能得不償失。

在川普威脅要以武力奪取此一具戰略重要性的丹麥北極圈領土後，川普9月與格陵蘭和丹麥領袖簽署一項安全協議。根據這份長達十頁協議，美國將在格陵蘭南部與東部建設兩座軍事基地。

美國除了目前已經在格陵蘭北部設有皮圖菲克基地外，這兩座基地將分別設在南部的納沙斯瓦哥和東部的梅斯特斯維。

精華 FAQ

  • 川普在社群平台表示，格陵蘭即將開始大規模石油、天然氣與礦產勘探，並稱當地蘊藏豐富資源，但他未說明美國會如何實際參與。

  • 格陵蘭礦業部副部長表示，目前雖有美國公司進行一些活動，但距離大規模勘探還很遠，可能還要很多年才能真正投入運營。

  • 專家指出，格陵蘭雖具石油、稀土等潛力，但天氣惡劣、基礎設施不足、運輸成本高，讓私營企業難以獲利，開採難度與風險都很高。

川普 格陵蘭 天然氣

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