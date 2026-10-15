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痛批川普制裁ICC 和平獎得主「他應去上國際法的課」

編譯中心／綜合14日電
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諾貝爾和平獎得主皮萊（Navi Pillay）抨擊川普，指他制裁ICC是「非法」...
諾貝爾和平獎得主皮萊（Navi Pillay）抨擊川普，指他制裁ICC是「非法」的。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

諾貝爾和平獎得主皮萊痛批川普制裁國際刑事法院非法，認為此舉是對她獲獎與ICC辦案的報復，並警告美方對不同案件採雙重標準。

諾貝爾和平獎得主皮萊（Navi Pillay）14日抨擊美國總統川普針對國際刑事法院（ICC）的「非法」制裁，表示川普需要上一堂國際法的課。

中央社引述法新社報導，皮萊表示，在她獲獎幾小時後，美國就宣布制裁ICC，這絕非巧合，而是「針對該獎項沒頒給川普總統的反應」。

2026年諾貝爾和平獎於本月9日揭曉，挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）決定將獎項頒給南非法官皮萊，以表彰她為促進和平與國際法所做的貢獻。她曾任南非高等法院、盧安達國際刑事法庭（ICTR）及ICC法官，也曾出任聯合國人權事務高級專員。

當被問到想對川普傳達什麼訊息時，這位85歲的法官說：「找你（指川普）的法律顧問來，向你解釋什麼是國際法。」

「他應該請顧問告訴他，為什麼我們說他干涉一個獨立的國際法院是不合法的。」

美國9日對ICC宣布的制裁旨在癱瘓該法院的日常運作，該法院負責審理個人戰爭罪、違反人道罪、種族滅絕罪等案件。

ICC法官對川普政府的盟友、以色列總理內唐亞胡發出逮捕令，理由是他涉嫌在加薩走廊犯下罪行。川普政府對此感到不滿，揚言要「一步一步」瓦解該法院。

皮萊指出，之前的美國政府曾表態樂見ICC對俄羅斯總統普亭簽發逮捕令。她說：「這就是選擇性標準、雙重標準，這樣不對。」

這次制裁將衝擊ICC的科技及銀行業務，預計6個月後生效。荷蘭總理葉騰（Rob Jetten）呼籲在此期間與華府對話，討論設於荷蘭海牙的ICC改革議題。

然而皮萊認為，改革ICC的想法只是「委婉之辭」，川普想要的是「承諾他們不會調查美國公民」。

皮萊說：「這樣不行，因為不能有雙重標準。你不能選擇性追究某一群人，而對另一群人網開一面。這將開創一個非常糟糕且危險的先例。」

精華 FAQ

  • 皮萊直指這項制裁「非法」，並說川普需要上一堂國際法的課。她認為美國不該干涉一個獨立的國際法院，否則會破壞國際法秩序與司法獨立。

  • 皮萊表示，她獲獎幾小時後美國就宣布制裁ICC，時間點絕非巧合。她認為這是因為獎項沒有頒給川普，華府才以制裁作為反應。

  • 她指出，美國過去曾歡迎ICC對普亭發出逮捕令，現在卻反對ICC追查內唐亞胡，這顯示選擇性標準與雙重標準，若放任將形成危險先例。

川普 諾貝爾 挪威

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