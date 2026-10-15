Anthropic再對AI失控發出警告，聲稱部分AI模型可能在數個月內化身「AI蠕蟲」(AI worms)，入侵家庭智慧冰箱、掃地機器人、智慧電視等智慧設備，呼籲加強安全防護。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic警告部分AI模型數月內恐演化為可自我複製的AI蠕蟲，入侵智慧家電並躲避偵測；同時OpenAI舊金山辦公室也爆出工程師涉嫌偷裝錄音裝置遭逮。

英國衛報報導，人工智慧 (AI )巨頭Anthropic公司再對AI失控發出警告，部分AI模型可能在數個月內就可以具備自我複製能力，進而化身「AI蠕蟲」(AI worms)，入侵家庭智慧冰箱、掃地機器人、智慧電視及監視器等智慧設備，並透過網路自主擴散、躲避偵測，甚至可能難以關閉，呼籲加強安全防護。

Anthropic旗下負責AI系統能力壓力測試的「前沿紅隊」，在12日發布的研究報告中指出，研究人員透過提示指令，引導AI代理(AI agents)嘗試駭入連接網際網路的裝置，以評估AI自我複製及擴散的可能性。研究結果顯示，這類攻擊模式可能較適用於規模較小的AI模型，而一般家庭與小型企業，可能成為最早遭到攻擊的對象。

人工智慧(AI)公司Anthropic警告，旗下部分AI模型可能在不久的將來具備「自我複製」能力，一旦這類情況發生，AI模型就可能在這些裝置內部運作，不再需要仰賴資料中心提供運算資源。

該公司表示，這種被稱為「AI蠕蟲」的自主惡意程式，可能在「數個月內」就具備相關能力。當失控的AI系統發展到足以駭入智慧裝置的程度，就可能透過網路不斷擴散，同時躲避偵測與追蹤。

Anthropic列出的潛在受害裝置，包括智慧烤箱、智慧電視、自動割草機、安全監視攝影機，以及視訊會議設備等。這些裝置的共同特點，是內建體積較小的AI晶片，可能在具備相關漏洞或遭到入侵後，成為AI蠕蟲運作與擴散的媒介。

另一方面，人工智慧公司OpenAI及美國聯邦檢察官13日表示，一名沙烏地阿拉伯籍工程師艾爾佛然（Abdulrahman Alfozan）涉嫌在OpenAI舊金山辦公室放置隱藏錄音裝置，已於本月9日遭到逮捕。

根據司法部說法，2025年7月加入OpenAI的艾爾佛然，涉嫌用衛生紙包裹一個USB裝置，並將這個裝置插進一間「高階主管會議室」的電視機內。

艾爾佛然並未獲授權參與在這間會議室舉行的任何會議，卻多次被監視攝影機捕捉到在附近出入。

司法部表示，艾爾佛然被控「使用或企圖使用電子、機械或其他裝置攔截口頭通訊」，若罪名成立，最重可處5年徒刑，並科25萬美元罰款。