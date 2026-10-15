Anthropic：AI蠕蟲數月內恐出現 入侵家庭智慧設備難關閉
Anthropic警告部分AI模型數月內恐演化為可自我複製的AI蠕蟲，入侵智慧家電並躲避偵測；同時OpenAI舊金山辦公室也爆出工程師涉嫌偷裝錄音裝置遭逮。
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Anthropic警告部分AI模型數月內恐演化為可自我複製的AI蠕蟲，入侵智慧家電並躲避偵測；同時OpenAI舊金山辦公室也爆出工程師涉嫌偷裝錄音裝置遭逮。
英國衛報報導，人工智慧(AI)巨頭Anthropic公司再對AI失控發出警告，部分AI模型可能在數個月內就可以具備自我複製能力，進而化身「AI蠕蟲」(AI worms)，入侵家庭智慧冰箱、掃地機器人、智慧電視及監視器等智慧設備，並透過網路自主擴散、躲避偵測，甚至可能難以關閉，呼籲加強安全防護。
Anthropic旗下負責AI系統能力壓力測試的「前沿紅隊」，在12日發布的研究報告中指出，研究人員透過提示指令，引導AI代理(AI agents)嘗試駭入連接網際網路的裝置，以評估AI自我複製及擴散的可能性。研究結果顯示，這類攻擊模式可能較適用於規模較小的AI模型，而一般家庭與小型企業，可能成為最早遭到攻擊的對象。
人工智慧(AI)公司Anthropic警告，旗下部分AI模型可能在不久的將來具備「自我複製」能力，一旦這類情況發生，AI模型就可能在這些裝置內部運作，不再需要仰賴資料中心提供運算資源。
該公司表示，這種被稱為「AI蠕蟲」的自主惡意程式，可能在「數個月內」就具備相關能力。當失控的AI系統發展到足以駭入智慧裝置的程度，就可能透過網路不斷擴散，同時躲避偵測與追蹤。
Anthropic列出的潛在受害裝置，包括智慧烤箱、智慧電視、自動割草機、安全監視攝影機，以及視訊會議設備等。這些裝置的共同特點，是內建體積較小的AI晶片，可能在具備相關漏洞或遭到入侵後，成為AI蠕蟲運作與擴散的媒介。
另一方面，人工智慧公司OpenAI及美國聯邦檢察官13日表示，一名沙烏地阿拉伯籍工程師艾爾佛然（Abdulrahman Alfozan）涉嫌在OpenAI舊金山辦公室放置隱藏錄音裝置，已於本月9日遭到逮捕。
根據司法部說法，2025年7月加入OpenAI的艾爾佛然，涉嫌用衛生紙包裹一個USB裝置，並將這個裝置插進一間「高階主管會議室」的電視機內。
艾爾佛然並未獲授權參與在這間會議室舉行的任何會議，卻多次被監視攝影機捕捉到在附近出入。
司法部表示，艾爾佛然被控「使用或企圖使用電子、機械或其他裝置攔截口頭通訊」，若罪名成立，最重可處5年徒刑，並科25萬美元罰款。
Anthropic指出，部分AI模型可能在數月內具備自我複製能力，進而像惡意蠕蟲一樣在網路中擴散，並可能躲避偵測、難以關閉，形成新的資安威脅。 報告點名智慧冰箱、掃地機器人、智慧電視、監視器、智慧烤箱、自動割草機與視訊會議設備等，因為這些裝置常有較小AI晶片，可能成為擴散媒介。 司法部表示，沙烏地阿拉伯籍工程師艾爾佛然涉嫌在高階主管會議室的電視內放置隱藏錄音裝置，遭控非法攔截口頭通訊，若成立最重可判5年徒刑並罰25萬美元。
精華 FAQ
Anthropic指出，部分AI模型可能在數月內具備自我複製能力，進而像惡意蠕蟲一樣在網路中擴散，並可能躲避偵測、難以關閉，形成新的資安威脅。
報告點名智慧冰箱、掃地機器人、智慧電視、監視器、智慧烤箱、自動割草機與視訊會議設備等，因為這些裝置常有較小AI晶片，可能成為擴散媒介。
司法部表示，沙烏地阿拉伯籍工程師艾爾佛然涉嫌在高階主管會議室的電視內放置隱藏錄音裝置，遭控非法攔截口頭通訊，若成立最重可判5年徒刑並罰25萬美元。
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