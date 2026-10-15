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法350家超市被駭 竟無人出面勒索 疑「小朋友惡作劇」

編譯季晶晶／綜合14日電
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巴黎一家超市13日將因為冰櫃遭駭而致腐壞變質的食品，整箱堆放在店外。（路透）
巴黎一家超市13日將因為冰櫃遭駭而致腐壞變質的食品，整箱堆放在店外。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國350多家超市冰櫃冷藏系統遭駭，導致食品腐壞，卻無人勒索或認領；資安專家指出設備漏洞早已公開，攻擊可能只是惡作劇。

法國有350多家超市的冰櫃冷藏系統遭駭客入侵，溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞。當局正追查駭客身分，但目前無人出面承認，也未提出勒索要求，令調查人員備感困惑。

路透報導，受害業者包括家樂福（Carrefour）、Monoprix、Intermarche及Cooperative U。巴黎部分超市員工周二將整箱變質食品丟進大型垃圾桶。

法國資安機構表示，受影響設備使用Danfoss、Copeland及其旗下Dixell軟體。

Danfoss說，許多受影響設備已停止支援、不再接收軟體或安全更新，或仍使用過時韌體。Copeland則承認存在漏洞，正協助客戶降低風險。

英國資安公司Pen Test Partners合夥人Ken Munro表示，這些漏洞早已公開，駭客幾乎可以長驅直入，攻擊行為可能只是「小朋友惡作劇」。

路透發現，至少4,500個Danfoss設備的介面仍可從網路存取，但無法確認有多少使用存在漏洞的軟體。法國網路掃描公司Onyphe表示，僅少數設備似乎使用最新版本。

法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞，目前無人出...
法國至少350家超市冰櫃遭駭、溫度設定被竄改，導致肉品與冷凍食品腐壞，目前無人出面承認或提出勒索要求。（路透）

精華 FAQ

  • 遭入侵的是冰櫃冷藏系統，駭客竄改溫度設定後，導致肉品與冷凍食品變質腐壞，部分門市員工甚至得把整箱報廢食品丟棄。

  • 路透報導指出，受害業者包括家樂福、Monoprix、Intermarche及Cooperative U等，受影響超過350家超市，範圍遍及法國多地。

  • 因為至今沒有人出面承認，也沒有提出任何勒索要求；加上相關漏洞早已公開，專家認為駭客幾乎可長驅直入，行為可能只是惡作劇。

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