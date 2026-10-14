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川普發文「不信中俄暗助伊朗」 斥流言來自左派蠢蛋

編譯中心／綜合13日電
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美國總統川普12日發文表示，他不相信中國與俄羅斯協助伊朗；圖為川普（右）9月24...
美國總統川普12日發文表示，他不相信中國與俄羅斯協助伊朗；圖為川普（右）9月24日在白宮會晤中國大陸國家主席習近平（左）。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普否認中俄暗助伊朗，強調若介入將付出高昂代價，並批評相關傳言來自左派；同時他暗示亞洲行可能會見金正恩，北韓則公開展示新型洲際飛彈。

美國總統川普12日發文表示，他不相信中國與俄羅斯協助伊朗，因為中俄若介入戰事將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向；川普還說，他下月亞洲行期間，可能和北韓領導人金正恩會面。另一方面，金正恩11日參觀了一座國防工業博物館，展示著能飛抵美國的洲際彈道飛彈。

川普並指出，這些中俄協助伊朗的說法，「很多來自激進左派蠢蛋和瘋子」。

先前有報導指中國提供伊朗防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像幫助伊朗發動攻擊。川普12日在社群平台發文表示，他注意到批評者及政治對手不斷宣稱中俄協助伊朗。他寫道，「即使他們真的有提供協助，程度也非常有限，但我完全不相信他們有這麼做。他們可能付出的代價太大了，而且我們一定會知道，還會很快知道。」

路透報導，美國駐北京大使龐德偉透露，中國國家主席習近平9月訪問華府期間，川普曾當面警告不得提供伊朗援助，中方向川普保證不會協助伊朗。

中俄均和伊朗維持密切關係，兩國也反對美國攻擊伊朗。俄羅斯警告伊朗戰爭可能引發中東核武軍備競賽；中國則譴責美國軍事攻擊公然侵犯伊朗主權。

川普7月便曾表示，相信中俄不會協助伊朗，並警告若中俄介入戰事，「對他們來說後果將非常嚴重」。他過去也曾說，習近平及俄羅斯總統普亭在伊朗戰爭中保持中立。

此外，白宮表示川普11月16日將在馬尼拉出席東協峰會，接著前往中國深圳參加11月17日至19日舉行的亞太經合會領袖會議。

韓聯社報導，一名記者詢問川普是否計畫在此行期間與金正恩會面，川普回答，「有可能。那會很令人期待，不是嗎？而且我跟他處得來」。

川普近來不只一次表示有意與金正恩會面，並稱希望能在今年內舉行。兩人曾在川普第一任期會面三次，但並未取得任何實質外交突破。

另據北韓官媒中央通信社(KCNA)13日報導，金正恩11日出席了新落成的國防革命博物館的開幕儀式，展示著能飛抵美國的洲際彈道飛彈。該博物館展出金正恩領導下研發的各種武器，從無人機到火星-20型(Hwasong-20)洲際彈道飛彈(ICBM)。

南韓國防安全論壇秘書長申中禹表示，在火星-20型發射器前面的展示牌，似乎顯示了多彈頭設計圖和一幅世界地圖，地圖上標示著飛彈射程超越美國本土，延伸至中東、澳洲和南美洲。

申中禹說：「這項展示似乎旨在凸顯金正恩國防科技發展計畫的成就。」他說：「這給人一種印象，像是旨在可能舉行的朝美峰會前，獲取戰略優勢的宣傳活動。」

精華 FAQ

  • 川普表示，他不相信中俄會協助伊朗，認為若真的介入，代價會非常大，而且美國一定會很快掌握相關動向，因此他對這類說法持否定態度。

  • 川普把這些說法形容為來自「激進左派蠢蛋和瘋子」的流言，並強調即使中俄真的有提供協助，規模也可能非常有限，不足以改變他對此事的判斷。

  • 川普表示，他在下月亞洲行期間與金正恩會面的可能性存在，並說兩人相處得來；另一方面，北韓也公開展示可飛抵美國的洲際彈道飛彈，增添峰會前的戰略意味。

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