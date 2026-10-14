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美軍直播處決 澳總理批「令人髮指」 誓阻兒童、家庭觀看

編譯中心／綜合13日電
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澳洲總理艾班尼斯批美方作法「令人髮指」，澳洲將盡一切所能，阻止美國1名囚犯遭槍決...
澳洲總理艾班尼斯批美方作法「令人髮指」，澳洲將盡一切所能，阻止美國1名囚犯遭槍決畫面在境內透過網路直播。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國計畫直播囚犯哈山遭槍決的畫面，澳洲總理艾班尼斯痛批令人髮指，並表示政府將盡力阻止相關內容在境內傳播。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）13日表示，政府將盡一切所能，阻止美國一名囚犯遭槍決畫面在境內透過網路直播，並形容美方此舉「令人髮指」。

中央社引述法新社報導，曾任美國陸軍精神科醫師的哈山（Nidal Hasan）預定12月3日在德州胡德堡遭到槍決。他2009年在當地開槍殺害13人，另造成32人受傷。這將是美軍自1945年以來首度由行刑隊槍決犯人。

美國五角大廈官員上周透露，這場槍決將透過網路直播，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）先前曾表示，當局將確保民眾能夠觀看，讓行刑過程公開。

艾班尼斯接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，阻止這類畫面播出是政府應盡的「社會責任」，並稱，「我不明白為什麼有人會想觀看這種事情，更遑論允許兒童和家庭接觸到這類內容。」

艾班尼斯強調，這件事「並不像關掉電燈開關那麼簡單」，但政府會向社群平台明確表達，這類內容「不應出現在我們的國家」。

澳洲網路監管當局表示，該機構無權阻止這場槍決透過網路直播。

澳洲環境部長瓦特（Murray Watt）也表示，他認為直播計畫「令人作嘔」。

美國計畫直播哈山遭槍決的消息，已在國內及國際間引發強烈反感。

在澳洲，這項議題也讓立場各異的政界人士罕見地形成共識。

極右派國會議員喬伊斯（Barnaby Joyce）形容，這種做法就像「羅馬圓形競技場的景象」；綠黨參議員漢森楊格（Sarah Hanson-Young）則呼籲監管機構採取行動，阻止民眾觀看這場槍決直播。

精華 FAQ

  • 艾班尼斯形容這項安排令人髮指，認為政府有社會責任阻止相關畫面在澳洲播出，尤其不應讓兒童與家庭接觸到這類內容。

  • 當事人是前美國陸軍精神科醫師哈山，他因2009年在德州胡德堡開槍殺害13人、造成32人受傷，預定於12月3日遭行刑隊槍決。

  • 除了艾班尼斯強烈反對外，環境部長瓦特稱其令人作嘔，喬伊斯比喻如羅馬競技場景象，綠黨議員也呼籲監管機構介入阻止觀看。

赫格塞斯 澳洲 五角大廈

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