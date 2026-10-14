葉門叛軍炸到首都 沙國王儲躲碉堡6天 攔截彈快耗盡求援

葉門叛軍「青年運動」對沙烏地阿拉伯空襲升級，傳沙烏地王儲穆罕默德「神隱6天」，躲進地下碉堡保命。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 青年運動升高對沙國首都與機場的攻擊，迫使王儲傳出躲入地下碉堡，同時沙國防空攔截彈庫存吃緊，正向多國緊急求援。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞武裝）對沙烏地阿拉伯 的空襲急遽升級，首都利雅德關鍵設施連番遭襲，青年運動狂轟之下，傳出沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）「神隱6天」，躲進地下碉堡保命。

綜合英國獨立報、華爾街日報、美聯社及路透報導，現年41歲的沙國實際領導人王儲穆罕默德自6日響應全國捐血活動後，已連續6天未於公開場合現身。在精挑細選的安全團隊護衛下，王儲目前正頻繁穿梭轉移於幾座戒備森嚴、配備地下碉堡及掩體的王宮之間，同時沙國防空攔截彈庫存也已面臨耗盡危機，正向多國緊急求援。

沙國首都利雅德哈立德國王國際機場，在短短5天內連遭4次轟炸，其中10日的空襲造成13人死亡、至少300人受傷，為10年來最慘重的襲擊，客運航廈隨後宣告關閉至17日。航空數據分析公司Cirium統計顯示，該機場約有60%預定航班取消。雖然沙國表示曾攔截摧毀射向利雅德的彈道飛彈 ，但青年運動12日宣稱持續對該機場發射彈道飛彈。面對空襲頻傳，沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）強硬表示，沙國的回應將會「同樣嚴重」。

軍事防禦方面，沙國官員坦言防空攔截飛彈庫存已接近耗盡。沙國目前艱辛防禦遼闊領空，並不斷移動防空系統以保護王宮與能源基礎設施。美聯社披露，沙國已分別向法國、英國、巴基斯坦及埃及尋求防空支援，並在全球網羅防空力量，甚至尋求招募外國士兵協助其葉門夥伴。

與此同時，沙國在面對襲擊時停止透過國家預警系統發布公眾防空警報。沙國當局向詢問的西方盟友表示，停止警報是因為收到民眾抱怨半夜被吵醒、過於擾民；但分析師指出，此舉實為避免破壞沙國建立的和平穩定景象，以維護外國信心。駐沙西方使館目前只能依靠美歐情報與沙方資訊，向內部人員發布警報。

外交層面上，雖然穆罕默德支持繼續對伊朗施加經濟壓力，但也交代顧問保持外交管道開放，表明沙國立場非對抗性。沙烏地與伊朗官員日前已就局勢升級通話，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示願協助促成沙國與青年運動之間的對話，中東緊張局勢正處於關鍵轉折。