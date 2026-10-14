我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

韓國足球員亞運奪金炫耀免當兵 國防部研議逐步廢除

編譯中心／綜合13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年10月3日，亞運會男子足球決賽，韓國隊員慶祝搶下冠軍。（美聯社）
2026年10月3日，亞運會男子足球決賽，韓國隊員慶祝搶下冠軍。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓亞運男足奪金後，球員公開炫耀免服兵役惹怒輿論，國防部因此宣布檢討這項實施數十年的優惠，規畫逐步縮減並最終廢除。

南韓亞運男足奪金獲免服兵役獎勵，卻有部分球員公開炫耀引發社會反彈。國防部13日承諾檢討這項實施數十年的措施，未來將朝縮減役期或完全廢除的方向規畫。

中央社引述法新社報導，對奪得金牌的南韓足球選手而言，亞運勝利帶來的除了榮耀，還有免服兵役的獎勵。但部分球員高調慶祝的方式引發民眾反彈，促使當局重新審視這套存在數十年，原先用以鼓勵選手的優惠措施。

這場爭議源於南韓亞運足球隊隊長李期奕（Lee Gi-hyuk，音譯），本月在男足決賽擊敗地主日本後，笑著宣稱「我不用去當兵了」。李期奕說如果球隊輸了，9天後就得入伍報到，那將打斷他處於巔峰、收入豐厚的職涯。

效命英超紐卡索聯隊的朴昇洙（Park Seung-soo，音譯），日前一段戴著歪斜退伍軍帽、笑著敬禮的影片，更加強了輿論怒火。

南韓要求大多數身體健全的男性都要服役18至21個月，但在1973年實施的制度下，獲得奧運任何獎牌或亞運金牌的運動員，可獲免役；另外，在指定賽事中獲獎的藝術家亦有此獎勵。

外界指責這套制度不公，因為它只獎勵少數人。兵役官員以匿名表示：「這場爭議讓人看得很清楚，免役已被視為一種獎勵，儘管每年只有區區幾十人受惠。」官員補充說，當少數幾個人公開炫耀，「這就象徵性地把服役變成對每年約18萬名入伍男性的懲罰」。

雖然得獎的古典音樂家和舞者有時也符合免役資格，但流行音樂明星向來無法適用。知名偶像團體「防彈少年團」（BTS）7名成員全數履行兵役義務，儘管支持者稱他們為南韓經濟創造數十億美元收益。

符合免役資格者仍須接受3周基本軍事訓練，並在34個月期間內完成544小時與其專長相關的社區服務。

針對這場爭議，南韓國防部長姜信哲承諾逐步縮減優惠，最終目標是完全廢除。

精華 FAQ

  • 因為部分球員在奪金後高調表達「不用當兵」的喜悅，甚至有人拍片炫耀免役資格，讓許多民眾認為這是在輕視服役義務，進而掀起強烈反彈。

  • 依照1973年上路的制度，獲得奧運任何獎牌或亞運金牌的運動員可免服兵役，但仍需接受3周基本軍訓，並在34個月內完成544小時社區服務。

  • 國防部表示會檢討這項長年制度，未來方向是逐步縮減相關優惠，若條件成熟則朝完全廢除邁進，以回應外界對公平性的質疑。

奧運 南韓 國防部

上一則

英王室「花名」曝光 凱特叫威廉「光頭」 她被稱這綽號

下一則

「冰箱變50℃熱櫃」 法數百超市被駭 食物報廢損失數千萬

延伸閱讀

南韓亞運男足奪金 球員卻喊為免役 韓國防部：考慮取消

南韓亞運男足奪金 球員卻喊為免役 韓國防部：考慮取消
亞運男足／南韓摘金「國旗升旗卡住」日本主辦方遭噓聲

亞運男足／南韓摘金「國旗升旗卡住」日本主辦方遭噓聲
NBA／「南韓湯普森」與拓荒者簽約後馬上回國？韓媒點出現實原因

NBA／「南韓湯普森」與拓荒者簽約後馬上回國？韓媒點出現實原因
亞運╱中國女足0:1不敵南韓 隊史第3次無緣領獎台

亞運╱中國女足0:1不敵南韓 隊史第3次無緣領獎台

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
法國總統馬克宏2019年在馬爾他首都瓦萊塔看著法蘭西皇帝拿破崙一世的半身塑像。路透

AI耗費6小時 破解塵封217年拿破崙密函

2026-10-12 13:35
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐