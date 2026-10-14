韓國足球員亞運奪金炫耀免當兵 國防部研議逐步廢除

2026年10月3日，亞運會男子足球決賽，韓國隊員慶祝搶下冠軍。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓亞運男足奪金後，球員公開炫耀免服兵役惹怒輿論，國防部因此宣布檢討這項實施數十年的優惠，規畫逐步縮減並最終廢除。

南韓 亞運男足奪金獲免服兵役獎勵，卻有部分球員公開炫耀引發社會反彈。國防部 13日承諾檢討這項實施數十年的措施，未來將朝縮減役期或完全廢除的方向規畫。

中央社引述法新社報導，對奪得金牌的南韓足球選手而言，亞運勝利帶來的除了榮耀，還有免服兵役的獎勵。但部分球員高調慶祝的方式引發民眾反彈，促使當局重新審視這套存在數十年，原先用以鼓勵選手的優惠措施。

這場爭議源於南韓亞運足球隊隊長李期奕（Lee Gi-hyuk，音譯），本月在男足決賽擊敗地主日本後，笑著宣稱「我不用去當兵了」。李期奕說如果球隊輸了，9天後就得入伍報到，那將打斷他處於巔峰、收入豐厚的職涯。

效命英超紐卡索聯隊的朴昇洙（Park Seung-soo，音譯），日前一段戴著歪斜退伍軍帽、笑著敬禮的影片，更加強了輿論怒火。

南韓要求大多數身體健全的男性都要服役18至21個月，但在1973年實施的制度下，獲得奧運 任何獎牌或亞運金牌的運動員，可獲免役；另外，在指定賽事中獲獎的藝術家亦有此獎勵。

外界指責這套制度不公，因為它只獎勵少數人。兵役官員以匿名表示：「這場爭議讓人看得很清楚，免役已被視為一種獎勵，儘管每年只有區區幾十人受惠。」官員補充說，當少數幾個人公開炫耀，「這就象徵性地把服役變成對每年約18萬名入伍男性的懲罰」。

雖然得獎的古典音樂家和舞者有時也符合免役資格，但流行音樂明星向來無法適用。知名偶像團體「防彈少年團」（BTS）7名成員全數履行兵役義務，儘管支持者稱他們為南韓經濟創造數十億美元收益。

符合免役資格者仍須接受3周基本軍事訓練，並在34個月期間內完成544小時與其專長相關的社區服務。

針對這場爭議，南韓國防部長姜信哲承諾逐步縮減優惠，最終目標是完全廢除。