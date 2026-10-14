教宗良十四肺部動刀 證實罹肺腺癌 手術順利沒併發症

教宗良十四世13日在羅馬的傑梅利醫院進行肺部手術，已順利完成。圖為教宗良十四世稍早抵達醫院。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 教宗良十四在羅馬接受肺部手術後，確認罹患肺腺癌，醫療團隊已切除右肺下葉，手術順利且未出現併發症，後續是否進行化療仍待評估。

美聯社報導，教宗 良十四（Pope Leo XIV）13日接受肺部手術，術後檢查確認罹患肺腺癌，醫療團隊已切除他的右肺下葉。手術歷時約90分鐘，過程順利，沒有出現併發症 。

梵蒂岡 在術後發布的醫療公告中指出，術前檢查已懷疑肺部結節可能為癌性病灶，並在手術過程中獲得確認。

至於後續治療計畫，公告並未多作說明。梵蒂岡表示，醫師目前尚未討論化療或其他治療方式。梵蒂岡新聞辦公室指出，醫療公告使用「徹底切除」一詞，意味著醫療團隊已切除所有可疑組織，希望清除可能殘留的癌細胞。

公告指出，71歲的良十四在手術室內待了約三個小時，實際手術時間約90分鐘。聲明表示，「手術順利完成，沒有出現併發症。」

當天稍早，良十四從正門步入羅馬的傑梅利醫院，並向聚集在院外迎接他的數十名民眾揮手致意。梵蒂岡表示，這次手術由傑梅利醫院胸腔外科主任馬加里托拉醫師（Stefano Margaritora）領導的醫療團隊執行。

身為首位美國籍教宗，良十四對自己就任17個月以來首次公開披露的重大健康問題，展現了相當少見的透明態度。他在周日的午間祈禱活動中，親自透露肺部發現一個小型、範圍局限的結節，並宣布將接受手術切除。

腫瘤科醫師在手術前曾表示，即使最後確認結節為癌性病灶，良十四的預後仍然「非常樂觀」，因為病灶能在早期階段切除。

梵蒂岡周一已宣布，取消良十四截至10月20日的所有接見行程。

教宗良十四世13日在羅馬的傑梅利醫院進行肺部手術，已順利完成。圖為教宗良十四世稍早抵達醫院。(美聯社)