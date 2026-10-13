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教宗良十四世罹肺腺癌動完手術 哥哥也罹癌治療中

編譯周辰陽／即時報導
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教宗良十四世（中）13日抵達義大利羅馬的阿戈斯蒂諾．傑梅利大學綜合醫院。(歐新社...
教宗良十四世（中）13日抵達義大利羅馬的阿戈斯蒂諾．傑梅利大學綜合醫院。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良十四世因右肺早期癌性腫瘤動手術並已成功切除，術後在羅馬醫院休養；同時其哥哥路易斯也罹癌治療中，家屬盼他病情仍屬早期。

梵蒂岡13日發表聲明表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）因右肺發現癌性腫瘤，接受手術切除部分右肺，手術「成功」，目前正在羅馬一家醫院康復。良十四世的嫂嫂受訪時透露，他的哥哥路易斯．普雷沃斯特（Louis Prevost）也罹癌，目前正在接受治療。

CNN報導，71歲的良十四世11日在聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）告訴群眾，醫師在他的肺部發現一個「結節」，並建議切除。他說，腫塊是在「非常早期的階段」被發現，而且「範圍相當局限」。

良十四世13日下午在羅馬西北部的阿戈斯蒂諾．傑梅利大學綜合醫院（Agostino Gemelli University Policlinic）動手術。醫師在聲明中表示，透過影像輔助技術切除教宗右肺下葉，術中組織檢查確認罹患肺腺癌，這是一種常見的肺癌類型。手術歷時約90分鐘。梵蒂岡當晚宣布，手術已「按照計畫」完成，良十四世「已返回病房」。

良十四世已取消20日以前所有公開活動。梵蒂岡發言人11日表示，教宗術後約需一周康復。教宗住院期間，梵蒂岡仍將正常運作，但需要教宗簽署的事項都必須延後。梵蒂岡沒有教宗無法履行職務時如何移交天主教會領導權的具體規定，即使教宗失去意識或接受手術，仍保有完整的教宗權力。

梵蒂岡新聞室表示，良十四世的肺部腫塊是在「例行檢查」期間發現的。他先前沒有已知的其他健康問題，平時喜歡打網球及游泳，12日仍維持忙碌行程。美國肺部及重症醫學專家崔普雷特醫師（Dr. Matthew Triplette）在教宗確診前接受CNN訪問時表示，如果是癌症，治療結果相當好，最早期非小細胞肺癌患者的5年無病存活率超過80%。

CBS新聞報導，良十四世住在佛州的哥哥路易斯罹患多發性骨髓瘤（multiple myeloma）。他的妻子黛博拉（Deborah Prevost）表示，路易斯目前正在當地一家醫院參加臨床試驗並接受治療，但未透露癌症分期。

多發性骨髓瘤是一種影響漿細胞的癌症。黛博拉表示，路易斯2017年確診，2019年接受幹細胞治療並參加臨床試驗後，病情維持在「非常低的程度」，但3個月前「不再處於緩解狀態」。她無法評論良十四世的具體病情，但透露路易斯上周參加臨床試驗前曾與弟弟交談。她說：「他打電話來告訴我們接下來會發生什麼事。我們持續祈禱，也持續為他們兩人打氣。」

梵蒂岡尚未公布良十四世的癌症分期、是否擴散及後續治療安排。黛博拉表示，這個家庭「正在經歷許多事情」，但她希望教宗的癌症仍處於非常早期階段，也未聽說他可能接受放射治療或化學治療。

精華 FAQ

  • 他因右肺發現癌性腫瘤而接受手術，醫師切除部分右肺下葉，術中組織檢查確認為肺腺癌。梵蒂岡表示手術成功，教宗正在羅馬醫院康復。

  • 手術歷時約90分鐘，梵蒂岡晚間宣布已按照計畫完成，教宗也已返回病房休養。院方預估他術後約需1周康復，並取消20日以前所有公開活動。

  • 路易斯．普雷沃斯特罹患多發性骨髓瘤，目前在佛州一家醫院參加臨床試驗並接受治療。家屬表示他曾在2019年接受幹細胞治療，病情先前曾維持在很低程度。

良十四世 教宗 梵蒂岡

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