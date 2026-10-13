馬拉松學霸網紅猝逝 終點前倒下「緊急CPR回天乏術」得年25歲

25歲的韓國網紅柳智媛在比賽中猝逝。（取材自mta1n_0ne IG）

AI摘要 文章摘要整理： 韓國25歲跑步網紅兼KAIST研究生柳智媛，參加半程馬拉松時在終點前倒下，經緊急CPR與送醫仍不治，震驚跑界。

韓國25歲跑步網紅柳智媛（유지원）11日參加半程馬拉松時驚傳離世，當時她在女子組名列第2，距離終點僅剩約497公尺，卻突然失去意識倒地。現場工作人員與醫護人員立即進行急救並送醫搶救，最終仍不幸離世，消息震驚韓國跑界。

綜合韓媒報導，柳智媛11日上午8時49分參加「2026 SEOUL RACE」半程馬拉松，賽事進行至最後階段時，她突然倒下，距離終點僅約500公尺。現場隨即展開CPR等緊急處置，並將她送往醫院，但仍未能挽回生命。

賽事組織委員會12日發布訃告，對柳智媛的離世表達深切哀悼，並表示將針對相關情況進行後續檢討。目前並未公布她的確切死因。

柳智媛除了是跑步社群上受到關注的網紅，更是韓國頂尖學府KAIST（韓國科學技術院）研究生，研究領域為人工智慧半導體。她2022年開始接觸跑步，短短數年間便跑出亮眼成績，曾完成全馬「Sub-3」，個人最佳成績為2小時56分32秒，並曾拿下群山新萬金馬拉松10公里女子組冠軍。

她過去曾分享自己的生活節奏，每天早上9點進入研究室，晚上8點開始進行約2小時的長跑，完成訓練後再回到實驗室繼續研究。學業與跑步並行的生活，展現她對兩項興趣的投入。

如今噩耗傳出後，柳智媛的社群湧入大量跑友與粉絲留言悼念，不少人感嘆她同時投入學術與運動，是難得的人才，也有人留言：「在天堂繼續幸福奔跑吧！」

韓國奧運馬拉松金牌名將黃永祚也透過YouTube影片談及此事，提醒跑者參與長距離賽事時務必留意身體發出的警訊，不要為了追求個人最佳成績而勉強突破身體極限。