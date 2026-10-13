打破強生昔日說法 英相首控：俄曾干預英2016脫歐公投

今年7月上任的英國首相柏能（中）積極推動與歐盟的更緊密合作。（取材自英國首相府）

AI摘要 文章摘要整理： 英國首相柏能首度表示俄羅斯曾干預2016年脫歐公投，並將此與英國對外安全及英歐關係重整連結，外界關注其後續政策走向。

英國首相柏能（Andy Burnham）表示，俄羅斯 曾干預英國2016年脫歐公投 ，並警告法國及德國選民，莫斯科支持的勢力正試圖影響兩國政治。柏能同時推動英國加強與歐盟整合，近日更表明不排除「重返歐盟」的可能性。英國國會12日結束休會，柏能不排除就近期內政外交議題發表臨時聲明並接受議員質詢，外界關注他會否正式宣告重建英歐關係。

首相府未正面回應柏能當日稍後的國會發言安排，但一名首相府消息人士表示，柏能理解部分政治人物不願正視脫歐未能帶來當年承諾的效益，但英國有必要重新討論與歐盟的長遠關係。消息人士強調，若政府固守現狀，不積極爭取與歐盟達成有利英國經濟增長的協議，將是政府的重大失職。

英國於2016年舉行脫歐公投，選民以52%對48%的比率支持離開歐盟，英國並於2020年1月正式脫歐。柏能近日在工黨年度大會期間表示，不排除任何加強與歐盟整合的途徑，其後接受媒體專訪時更指出，重新加入歐盟亦可列入考慮選項。

柏能11日播出的政治播客節目《其餘皆是政治》（The Rest Is Politics）訪談中，透露自己於7月下旬入主首相府後，曾詢問內部人士俄羅斯是否干預2016年脫歐公投。他表示，當時得到明確答覆：「是，有俄羅斯干預。」不過，他沒有進一步交代相關證據、干預方式，以及向他證實此事的人士身分。

路透報導，柏能是首位公開表示有證據顯示俄羅斯曾干預脫歐公投的英國首相。他的說法與前首相強生（Boris Johnson）過去的表態不同。強生曾支持脫歐，並於2020年表示，沒有證據顯示俄羅斯干預公投。俄羅斯駐倫敦大使館未立即回應置評請求；俄方過去曾否認干預公投，並批評英國對俄羅斯抱持過度敵意。

柏能的說法亦呼應他9月在聯合國大會上的演說。他當時宣布，將責成英國情報及安全機關首長成立「國家資訊防衛中心」，以偵測敵對國家對英國發動的資訊攻擊。他並罕有地明確表示，英方掌握證據顯示俄羅斯曾試圖干預英國2019年國會大選。

英國國會情報暨安全事務委員會2020年7月公布的「俄羅斯報告」指出，有跡象顯示俄羅斯早於2014年已試圖干預蘇格蘭獨立公投。歷來亦有分析認為，莫斯科可能透過網路言論操作及支持特定政治人物等方式，影響英國公投和選舉的相關討論。不過，相關干預是否對最終投票結果造成關鍵影響，仍存在爭議。

報告亦指出，英國政府在2016年脫歐公投後，未曾就俄羅斯干預活動的實際影響提出評估。當時由保守黨執政，政府並未就干預效應作出完整分析。

柏能如今重提俄羅斯干預問題，並將資訊安全與英國對外關係連結。他同時向法國及德國選民發出警告，指出俄方支持的勢力正設法影響兩國政治。隨著英國國會復會，柏能如何在加強英歐合作、檢視脫歐影響及應對外國資訊干預之間推進政策，將成為英國政壇近期焦點。

2020年，一名英國男子在「脫歐日」揮舞國旗。（路透）