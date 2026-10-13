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日本安保3文件擬納核潛艦 內部仍分歧 1情況可能交高市判斷

編譯中心／綜合12日電
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日本擬修訂安保3文件，圖為日本海上自衛隊現役大鯨級「雷鯨」潛艦。（取材自日本海上...
日本擬修訂安保3文件，圖為日本海上自衛隊現役大鯨級「雷鯨」潛艦。（取材自日本海上自衛隊）

AI摘要

文章摘要整理：

日本正考慮在安保3文件中寫入核動力潛艦調查研究，但因用途、成本、人才與法規問題仍存分歧；同時法國泰雷斯擴大在日布局，反映日本防衛能力持續強化。

日本政府研擬修訂國家安全保障相關3文件，考慮納入調查與研究核動力潛艦的內容。不過，日本政府內部對於導入核動力潛艦的具體用途尚未形成共識，加上建造成本高昂、核能政策與技術人才等問題，相關討論預料仍將面臨阻力。

時事通信社12日指出，關於引進核潛艦將用於何種用途，日本政府內部仍存在不同看法。而據共同社報導，政府專家會議計畫最早11月下旬彙總報告，若執政黨內部協調陷入僵局，最終可能交由首相高市早苗作出判斷。報導指出，日本政府近期有意加強與執政黨協調，為修訂安保相關3文件做準備。讀賣新聞本月亦引述消息人士報導，政府考慮把評估導入核動力潛艦納入文件，並透過專家會議及執政黨協商，審慎決定具體表述。若文件明確記載評估保有核動力潛艦，將為後續調查研究提供依據，未來可能需時數年才決定是否正式導入。

據報導，潛艦的用途一般分為「巡邏」（日文稱哨戒）與「打擊」兩大類。隨著中國軍隊加快向西太平洋等遠洋海域擴張，日本自衛隊部分幹部認為，核動力潛艦有利於擴大巡邏範圍，傳統動力潛艦要前往關島周邊執行搜索任務則相對困難。防衛省官員認為核動力潛艦若搭載具備反擊能力的長程飛彈，可長時間潛伏海底，並在突發情況下打擊敵方指揮部。不過，一位相關人士則質疑：「若僅是為了監視與遏制中國或俄羅斯，守護日本周邊海域便已足夠，是否真的需要核潛艦，這點令人存疑。」政府相關人士坦言，目前對導入用途完全沒有共識。

推動核動力潛艦的政治力量包括防衛大臣小泉進次郎，以及自民黨的執政夥伴日本維新會。維新會6月提出應盡快導入的建議，自民黨部分資深人士亦認為，將調查研究寫入文件可以接受。但反對者指出，建造核動力潛艦的成本以1兆日圓（約63億美元）為單位起跳，還涉及核反應爐專業人才，以及如何與主張和平利用核能的《原子力基本法》保持一致等問題。政府與執政黨如何協調，仍有待觀察。

另一方面，法國軍工大廠泰雷斯集團（Thales）計畫在日本設立新據點，強化防衛裝備維修與運用支援，並向日本企業轉移迫擊砲生產技術，反映日本正加快提升持續作戰能力。日本經濟新聞11日報導，法國軍工大廠泰雷斯今年夏季已在東京成立日本法人，並組建約20人的專責團隊，計畫設立新據點，為防衛裝備提供維修、故障判斷及運用支援服務。泰雷斯現時向日本提供雷達、聲納、裝甲車及航空管制系統等產品，未來服務將先以海上自衛隊為主，再逐步擴展至陸上及航空自衛隊，並不排除拓展民用領域。

泰雷斯亦將向日本製鋼所轉移技術，後者預計自2027年度起在日本生產供陸上自衛隊使用的2R2M迫擊砲。日本政府今年4月放寬防衛裝備出口限制，取消原先限定救難、運輸、警戒、監視及掃雷等5類用途的規定，為向亞洲等地出口相關裝備創造條件。泰雷斯行政總裁凱恩表示，在日本設立新據點是集團長期深耕日本的重要里程碑，並預期未來與日本合作夥伴在國防領域的合作機會將持續增加。

精華 FAQ

  • 主要是因應中國海軍向西太平洋擴張，部分官員認為核動力潛艦有助擴大巡邏範圍，另也可搭載長程飛彈執行反擊任務，因此被視為提升嚇阻與持續作戰能力的選項。

  • 最大爭議在於用途未有共識，究竟應偏向巡邏監視，還是作為打擊平台仍未定案；此外，1兆日圓級成本、核反應爐人才不足，以及與《原子力基本法》的相容性也被視為難題。

  • 泰雷斯計畫在日本設新據點，提供維修、故障判斷與運用支援，並向日本企業技轉迫擊砲生產技術，顯示日本正透過外國合作與本土生產並進，提升裝備後勤與持續作戰能力。

日本 高市早苗

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