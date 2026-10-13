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巴黎最古老室內市場 411年歷史「紅孩兒」起火全毀

編譯中心／綜合12日電
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法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，屋頂被毀；圖為消防員正在進行安全作...
法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，屋頂被毀；圖為消防員正在進行安全作業。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

巴黎第3區411年歷史的紅孩兒市場凌晨失火，攤位與建材全毀，所幸無重大傷亡；市府將協助攤商暫時安置並盡快恢復營業。

巴黎第3區的紅孩兒市場（Marché des Enfants-Rouges）以諸多熟食攤位和特色商家聞名，每逢假日人潮擁擠，是頗受居民和觀光客喜愛的地標之一。這座巴黎最古老室內市場12日凌晨起火，徹底被毀。

巴黎人報（Le Parisien）報導，火勢大約始於凌晨3、4時之間，在占地約1000平方公尺的紅孩兒市場蔓延，起火原因不明。

消防隊很快出動約150名消防員控制火勢，僅有一人略感不適，其餘沒有傷亡，附近建築物未受波及。

12日清晨，十餘輛消防車聚集在市場周圍。紅孩兒市場商家協會主席華格納（Noémie Wagner）哽咽說：「一切都毀了…我看到的狀況很慘。」她表示：「我在這裡長大，很難接受20年、30年的時光化為灰燼。」

法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，災情慘重；圖為消防員正在進行安全作...
法國巴黎第3區的紅孩兒市場12日凌晨發生火災，災情慘重；圖為消防員正在進行安全作業。（路透）

市場裡一家餐廳的老闆尼可戈西安（Jean-Philippe Nikoghossian）說：「市場沒了⋯我現在還不敢置信，這是一場清醒的惡夢。」他半夜被餐廳樓上租客的電話吵醒，急忙在5分鐘內趕到現場，親眼看到大火吞沒市場。

紅孩兒市場建於1615年，是巴黎最古老的室內市場，1982年被列為歷史古蹟。「紅孩兒」之名源自鄰近創始於1536年的一所育幼院院童所穿的紅色衣服，育幼院已於1772年關閉。

紅孩兒市場除了蔬果、生鮮及花卉攤商，還有薄餅、日式料理、北非料理、義式料理等攤位，周圍還有多家餐館，假日常常大排長龍。

報導提到，這座市場曾於1990年代因開發計畫而面臨消失危機，但在商家與居民動員力量下獲得保留，經過翻新後，2000年重新開放。

費加洛報（Le Figaro）報導，如今現場只剩燒焦的金屬建材和木料、變形的鋼筋梁柱和瓦礫，「已無任何物品可搶救」。

消防部門也表示，市場「已全毀，所有攤位都燒掉了」。

巴黎市長葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）12日上午視察後說，將把攤商暫時安置在其他地方，讓他們盡快恢復營業。

紅孩兒市場12日凌晨發生火災，災情慘重；它原本是巴黎最古老的室內市場，每逢假日人...
紅孩兒市場12日凌晨發生火災，災情慘重；它原本是巴黎最古老的室內市場，每逢假日人潮擁擠；圖為2025年冬天所攝。（中央社）

精華 FAQ

  • 火勢約在12日凌晨3、4時間開始，迅速蔓延至約1000平方公尺的市場範圍，最後整個市場幾乎全毀，攤位、金屬建材與木料都已燒成廢墟。

  • 消防隊很快派出約150名消防員到場控制火勢，僅有1人略感不適，沒有重大傷亡；火勢也未波及附近建築物，整體災情主要集中在市場本體。

  • 紅孩兒市場建於1615年，是巴黎最古老的室內市場，長期以美食攤位聞名。巴黎市府表示，將先把攤商暫時安置到其他地點，協助他們儘快恢復營業。

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