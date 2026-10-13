不再局限辣雞麵 南韓泡麵辣翻全球 今年出口額上看20億

南韓泡麵熱潮席捲全球，今年出口額有望首度突破20億美元；圖為南非約翰尼斯堡8月時曾舉行韓國文化節，民眾正在烹調韓國泡麵。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓泡麵出口今年可望首破20億美元，帶動因素已不只辣雞麵，農心、不倒翁等品牌的辣味泡麵在中國、美國與多地市場同步熱銷。

南韓泡麵 今年出口額有望首度突破20億美元，且這股熱潮早已不再局限於三養食品旗下以辛辣口味聞名的辣雞麵。

南韓「中央日報」報導，根據南韓農水產食品流通公社的數據，今年上半年南韓泡麵出口額創下9億3540萬美元的新高，較去年同期成長27.9%。這已相當於去年全年出口額15億2000萬美元的約62%。

幾年前，全球掀起的南韓泡麵熱潮主要集中在三養食品的辣雞麵。如今，農心、不倒翁和八道等品牌推出的各式辣味泡麵，也開始熱銷海外市場。

從各國及各地區的出口數據，可以看出南韓泡麵熱潮擴及的範圍。根據南韓農林畜產食品部，中國去年採購價值3億8540萬美元的南韓泡麵，年增47.9%，居各國之冠。中國市場規模龐大，加上口味和南韓很接近，至今仍是忠實的大客戶。

中國絕非唯一的熱銷市場。南韓泡麵對美國的出口額成長18.2%，達2億5470萬美元；對東協國家的出口額則成長12.4%，達2億2320萬美元。

此外，對中亞出口額成長38.7%，達8240萬美元；對日本出口額成長23.6%，達7730萬美元；對中東出口額則成長22%，達4750萬美元。

出口市場日益多元，意味著南韓泡麵出口商不再過度依賴中國市場，也成功吸引飲食口味過去被認為與南韓大不相同的國家消費者。日本是泡麵的發源地，南韓泡麵在當地出口仍有雙位數成長，顯示海外需求已相當強勁。

南韓農水產食品流通公社一名官員表示：「在海外大受歡迎的南韓泡麵大多偏辣，與口味多半清淡、偏甜的日本拉麵並非競爭關係，而是創造出自己的市場需求。」

產業界人士與專家指出，南韓泡麵在全球走紅有幾個原因。除了帶動辣雞麵暴紅的「香辣好滋味」風靡全球之外，多年來熱門韓劇與電影經常出現演員津津有味地吃著泡麵當消夜的畫面，加上在YouTube Shorts和Instagram上，一般民眾挑戰吃辣味泡麵的影片也愈來愈多，這些都吸引更多消費者愛上南韓泡麵。

人口結構與飲食習慣改變也帶來助力。一名業界人士表示：「隨著海外單身戶大幅增加，任何人都能快速、輕鬆料理的居家即食食品大受歡迎，泡麵就是最具代表性的例子。」

根據市場研究公司Market Growth Reports，全球居家即食食品市場規模從2024年的1339億美元，增至去年的1492億美元，預計2034年將達3224億美元。