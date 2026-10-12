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美2學者獲諾貝爾經濟學獎 發展新模型助平抑景氣盛衰

中央社／斯德哥爾摩12日綜合外電報導
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諾貝爾經濟學獎今天頒給美國學者霍爾與伍德福。 （歐新社）
諾貝爾經濟學獎今天頒給美國學者霍爾與伍德福。 （歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

諾貝爾經濟學獎頒給霍爾與伍德福，表彰他們以個體經濟學重建總體模型，提升財政與貨幣穩定政策的效果，並已廣泛被央行與政府採用。

諾貝爾經濟學獎今天頒給美國學者霍爾與伍德福，以表彰兩人發展出新的總體經濟模型，大幅提升實施有效穩定政策的能力。這些模型目前已為世界各地央行與政府所採用。

霍爾（Robert E. Hall）現年83歲，伍德福（Michael Woodford）則年約70至71歲，前者為美國加州史丹佛大學（Stanford University）名譽退休教授，後者在紐約哥倫比亞大學（Columbia University）任職。

根據諾貝爾獎官網，霍爾與伍德福因為「對總體經濟穩定化的個體經濟學基礎所做的貢獻」，而獲得經濟學獎殊榮，得獎者的研究有助於平抑經濟的高峰與低谷。

兩人建立了新的總經模型，大幅提升實施有效穩定政策的能力。根據這些模型，適時採取財政與貨幣政策，可以減緩經濟的高峰與低谷。

經濟景氣是盛衰交替，自經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）近一個世紀前提出相關理論以來，穩定政策一直是因應經濟波動的重要工具。

經濟衰退時，可透過降低利率及擴大預算赤字提振經濟；反之，當經濟過熱時，則應採取相反措施，抑制經濟擴張。

然而，1970年代石油危機期間，凱因斯模型似乎不再奏效。這些模型用來決定應在何時及如何採取政策措施，但當時未能降低失業率，反而導致通膨失控。

西方國家當時經歷了長達10年的低經濟成長、高失業率與高通膨。許多人當時認為，穩定政策弊多於利，應該予以廢除。

霍爾與伍德福今年獲得諾貝爾經濟學獎，是因為他們證明，可以透過重建經濟模型，重新發揮穩定政策的作用。

他們沒有將模型建立在通膨、產出與消費等總經變數之間的統計關聯上，而是選擇以個經為基礎，涵蓋對個別家庭與企業如何透過自身行為影響整體經濟的理解。

這些模型的一項核心要素是，家庭與企業在決定儲蓄或產品價格時，會將未來納入考量。政府與中央銀行公布經濟政策計畫時，能影響人們對未來的看法，引導經濟朝正確方向發展。自這些新模型問世以來，它們在因應經濟衰退方面發揮了極大作用。

諾貝爾經濟學獎委員會主席哈斯勒（John Hassler）表示：「得獎者的研究為相關模型奠定了穩固的理論基礎，這些模型目前已為世界各地央行與政府所採用。」

哈斯勒指出：「透過這些模型，我們更有能力因應經濟衝擊，例如能源危機或家庭消費驟變。」

精華 FAQ

  • 本屆諾貝爾經濟學獎頒給美國學者霍爾與伍德福，兩人分別是史丹佛大學名譽退休教授Robert E. Hall，以及哥倫比亞大學的Michael Woodford。

  • 他們因「對總體經濟穩定化的個體經濟學基礎所做的貢獻」獲獎，重點在於建立新模型，讓財政與貨幣政策更能有效平抑景氣高低起伏。

  • 新模型不只看總體變數的統計關聯，而是納入家庭與企業的預期和行為，因此能幫助央行與政府更準確判斷何時採取政策，以應對衰退、能源危機或消費驟變。

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