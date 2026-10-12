諾貝爾經濟學獎得主出爐 2位美國學者共享
今年諾貝爾經濟學獎由美國學者霍爾與伍德福共享，表彰他們為總體經濟穩定奠定微觀經濟基礎，獎金也提高至1200萬克朗。
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今年諾貝爾經濟學獎由美國學者霍爾與伍德福共享，表彰他們為總體經濟穩定奠定微觀經濟基礎，獎金也提高至1200萬克朗。
今年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，由2位美國學者霍爾（Robert Hall）和伍德福（Michael Woodford）共享，表彰他們對總體經濟穩定奠定微觀經濟學基礎。
諾貝爾獎基金會9月宣布，每個獎項的獎金從去年1100萬瑞典克朗提高至1200萬克朗（約119.7萬美元）。若同個獎項有1位以上的得主，則分享獎金。
去年經濟學獎，由擁有美國與以色列雙重國籍的學者莫基爾、法國學者阿吉翁及加拿大學者郝伊特共享。這3位學者以解釋「創新驅動型經濟成長」獲獎。
BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.”
#NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026
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今年的諾貝爾經濟學獎由2位美國學者共享，分別是霍爾（Robert Hall）與伍德福（Michael Woodford），兩人因相關經濟學研究共同獲獎。 評審肯定兩人為總體經濟穩定奠定微觀經濟學基礎，代表其研究有助於理解經濟波動與政策效果，具有重要的理論與實務意義。 諾貝爾獎基金會9月宣布，今年每個獎項獎金從去年的1100萬瑞典克朗提高到1200萬瑞典克朗，約119.7萬美元；若有多位得主則共同分享。
精華 FAQ
今年的諾貝爾經濟學獎由2位美國學者共享，分別是霍爾（Robert Hall）與伍德福（Michael Woodford），兩人因相關經濟學研究共同獲獎。
評審肯定兩人為總體經濟穩定奠定微觀經濟學基礎，代表其研究有助於理解經濟波動與政策效果，具有重要的理論與實務意義。
諾貝爾獎基金會9月宣布，今年每個獎項獎金從去年的1100萬瑞典克朗提高到1200萬瑞典克朗，約119.7萬美元；若有多位得主則共同分享。
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