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諾貝爾經濟學獎得主出爐 2位美國學者共享

諾貝爾經濟學獎得主出爐 2位美國學者共享

編譯茅毅／即時報導
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今年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，由2位美國學者霍爾（Robert Hall）和...
今年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，由2位美國學者霍爾（Robert Hall）和伍德福（Michael Woodford）共享。 （取材自諾貝爾獎官方「X」）

AI摘要

文章摘要整理：

今年諾貝爾經濟學獎由美國學者霍爾與伍德福共享，表彰他們為總體經濟穩定奠定微觀經濟基礎，獎金也提高至1200萬克朗。

今年諾貝爾經濟學獎得主12日揭曉，由2位美國學者霍爾（Robert Hall）和伍德福（Michael Woodford）共享，表彰他們對總體經濟穩定奠定微觀經濟學基礎。

諾貝爾獎基金會9月宣布，每個獎項的獎金從去年1100萬瑞典克朗提高至1200萬克朗（約119.7萬美元）。若同個獎項有1位以上的得主，則分享獎金。

去年經濟學獎，由擁有美國與以色列雙重國籍的學者莫基爾、法國學者阿吉翁及加拿大學者郝伊特共享。這3位學者以解釋「創新驅動型經濟成長」獲獎。

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▲ 來源：X平台＠NobelPrize（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 今年的諾貝爾經濟學獎由2位美國學者共享，分別是霍爾（Robert Hall）與伍德福（Michael Woodford），兩人因相關經濟學研究共同獲獎。

  • 評審肯定兩人為總體經濟穩定奠定微觀經濟學基礎，代表其研究有助於理解經濟波動與政策效果，具有重要的理論與實務意義。

  • 諾貝爾獎基金會9月宣布，今年每個獎項獎金從去年的1100萬瑞典克朗提高到1200萬瑞典克朗，約119.7萬美元；若有多位得主則共同分享。

諾貝爾 以色列 加拿大

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