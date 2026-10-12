教宗良14世肺部有腫塊 將開刀切除

圖為天主教教宗良14世11日在聖伯多祿廣場的祈禱活動上宣布自己將接受肺部手術。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 教宗良14世在健檢中發現肺部小腫塊，將於近日在羅馬住院開刀切除，梵蒂岡稱恢復期約1周，原定行程暫不變。

天主教教宗良14世 (Pope Leo XIV)11日表示，醫師最近在健檢時，發現他的肺部有一個小腫塊，他將於未來幾天內開刀切除。

路透報導，教宗良14世現年71歲，這是他教宗任內首次出現健康警訊。他於2025年5月經全球樞機選舉當選教宗，以教會領袖而言相對年輕，他熱愛運動，包括打網球，據悉過去沒有健康問題。

良14世周日在聖伯多祿廣場(St. Peter's Square)親自對參加三鐘經祈禱活動的朝聖者說：「最近接受若干醫療檢查時，醫師在我的肺部發現一個局部結節(nodule)。在非常早期就已發現，而且範圍有限。」

他指出：「醫師認為最好採取醫療介入措施，因此我聽從他們的建議，已決定開刀切除。手術已安排在未來幾天內進行。」 他表示，將於本周初到羅馬的傑梅利醫院(Gemelli Polyclinic)接受手術。

梵蒂岡 表示教宗預計需住院與休養約一周。休養期間需要他親筆簽署的官方決策將暫緩處理，他可能也無法出席本周三的閉幕會議彌撒。

教宗平時維持著打網球和游泳的運動習慣，體態良好。儘管面臨手術。梵蒂岡表示他原定於 11月出訪烏拉圭、阿根廷及秘魯的牧職朝聖行程，目前仍保持不變。

教宗良14世日前針對美國政府近期宣布計畫直播一場聯邦軍事死刑的措施，教宗與梵蒂岡高層官員近日再度發表嚴正聲明，重申天主教會認為死刑是不合乎教義且不可接受的。

他在2025年5月8日當選為第267任教宗，創下兩項歷史紀錄：他是天主教歷史上第一位來自美國的教宗，也是第一位奧斯定會出身的教宗。