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內戰逾10年…葉門青年運動招募童兵 人權組織籲國際制止

編譯中心／綜合11日電
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葉門「青年運動」被控招募和剝削兒童從軍，人權組織呼籲國際採取行動制止；示意圖。（...
葉門「青年運動」被控招募和剝削兒童從軍，人權組織呼籲國際採取行動制止；示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

葉門內戰持續逾10年，青年運動被指招募與剝削童兵，人權組織呼籲聯合國等採取行動，並指出飢餓、失學與貧困加劇兒童被迫從軍。

人權組織日前呼籲國際採取行動，制止葉門「叛軍」「青年運動」（Houthi）招募和剝削兒童從軍的行為。沙烏地阿拉伯國家人權協會也指出，葉門童兵問題與當前的飢餓危機存在直接的社會關聯，除釋放童兵，也應為兒童建立不必依靠武裝組織的安全生活和教育環境。

葉門內戰延宕逾10年，招募童兵是這場長期內戰中最嚴重的人權問題之一。

葉門內戰源於政府軍與反叛軍南北分裂問題。2014年，葉門叛軍「青年運動」攻占並開始控制首都沙那（Sanaa）及周邊地區。2015年，政府軍與叛軍之間的政治僵局轉為全面軍事衝突。2022年雙方曾達成停火；但2026年9月，叛軍再次發動大規模攻勢，使戰火重新升高。

對許多葉門兒童而言，戰爭不僅奪走受教機會，也讓他們成為武裝團體招募的對象。有些孩子被迫拿起武器，有些則在貧窮、家庭失去收入、學校停課，或遭到軍事利用的環境下，被誘導加入武裝組織。

中東媒體「阿拉伯報」（Arab News）9日報導，沙烏地阿拉伯國家人權協會籲聯合國和安理會採取果斷行動，制止「青年運動」招募和剝削兒童的行為，並敦促採取措施釋放被招募的未成年人，以及追究相關人員責任。

報導引述「人權觀察組織」（Human Rights Watch）2024年發布的「利用加薩衝突」調查報告，報告記錄葉門「青年運動」利用加薩戰爭，透過學校和夏令營等途徑，鼓勵兒童參與募兵活動。

報導還說，「青年運動」曾於2022年簽署一項聯合國行動計畫，承諾停止招募和使用兒童，但人權觀察組織仍不斷報告青年運動有使用童兵的行為。

聯合國2026年6月公布的「兒童與武裝衝突」報告也顯示，聯合國在葉門證實有262名兒童，被招募到武裝部隊團體接受軍事訓練和從事戰爭行為，其中259名為男童、3名為女童。

精華 FAQ

  • 人權組織要求聯合國與安理會介入，制止葉門青年運動招募和剝削兒童從軍，並促使釋放已被招募的未成年人，追究相關責任人的法律責任。

  • 因為內戰造成貧窮、家庭失去收入、學校停課與安全惡化，許多兒童在缺乏教育與生活保障下，被迫或被誘導加入武裝組織，成為最弱勢的受害者。

  • 聯合國2026年6月報告指出，已在葉門證實有262名兒童被招募到武裝部隊團體，接受軍事訓練並參與戰爭行為，其中259名是男童、3名是女童。

沙烏地阿拉伯 聯合國

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