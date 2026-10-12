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示威前被捕 印度蟑螂黨3領袖獲釋 揚言10/12再上街

編譯中心／綜合11日電
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「蟑螂人民黨」創辦人迪普克（中）獲釋後站在法院大樓外。（美聯社）
「蟑螂人民黨」創辦人迪普克（中）獲釋後站在法院大樓外。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

印度青年發起的「蟑螂運動」3名領袖在示威前遭拘留後獲釋，反對派指控莫迪政府打壓異議，並表示12日將持續動員上街。

印度青年發起的網路「蟑螂運動」創辦人及另兩名領袖11日獲釋。律師表示，印度當局為阻止一場要求首席選舉專員下台的大型示威活動，在10日拘留這三人。

中央社引述法新社報導，「蟑螂人民黨」（CJP）表示，原定10日在新德里舉行的示威活動開始前，就有數千名抗議者遭拘留。這場示威是反對派陣營經過數周動員的結果，起因是印度選舉委員會被控在全國選民名冊修訂作業過程中有不當行為。

「蟑螂人民黨」創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）及另外兩名領袖從孟買搭機抵達新德里，尚未下機便遭到拘留。這個青年運動起因於今年5月，印度首席大法官坎特將失業與攻擊體制的年輕人比作「蟑螂」，激怒迪普克順勢創黨，迅速獲得年輕人響應。

CJP首席律師辛赫在社群發文表示，迪普克等人已獲裁定釋放，條件是「一年內不得擾亂公共秩序」。

印度媒體報導，這次修訂工作導致選民名冊上超過1億3300萬個姓名遭到刪除。選委會則表示，這項作業旨在刪除重複登記、已故人士及不實登記資料。

批評者認為，這項作業對少數族群影響尤巨，尤其是穆斯林，因此可能有利於總理莫迪領導的印度人民黨。

10日的拘留行動引發反對派領袖強烈批評，他們指控莫迪政府打壓異議。聯合國人權事務高級專員也呼籲，立即無條件釋放所有「遭到任意拘留」的人士。

CJP及在野國大黨領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）都誓言，就算遭當局鎮壓，仍將繼續發動示威。拉胡爾表示，國大黨及大批印度青年12日將「再次上街頭」，「莫迪及其政府愈強力鎮壓，Z世代和學生的怒火就會愈高漲」。

精華 FAQ

  • 律師指出，當局是在10日先行拘留3人，目的在阻止一場要求首席選舉專員下台的大型示威。這場抗議原本由反對派動員多週，且已有大量民眾準備參與。

  • 這個運動起源於今年5月，印度首席大法官將失業與攻擊體制的年輕人比作「蟑螂」，引發迪普克不滿並創黨，之後迅速吸引大批年輕人支持。

  • 反對派批評莫迪政府打壓異議，聯合國人權事務高級專員也呼籲立即無條件釋放遭任意拘留者。CJP和拉胡爾甘地則表示，12日將繼續發動示威。

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