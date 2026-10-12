刺胳針：人類滅絕威脅17項清單 AI、核衝突並列首位

「刺胳針」發布未來75年可能造成人類滅絕的重大威脅，其中以人工智慧（AI）惡意使用居首。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 刺胳針最新報告以DALY評估未來75年17項災難性威脅，認為AI惡用與核衝突最危險，呼籲各國投資科技、衛生與風險防範。

英國醫學雜誌「刺胳針 」發布未來75年公共衛生風險最新評估報告，列出17項可能造成人類滅絕的重大威脅，其中以人工智慧 （AI）的惡意使用及核子衝突居首；若能有效防範以上兩項風險，至2100年可避免的健康生命損失各為93.5億年及104億年。

英國衛報報導，這份由「刺胳針」的21世紀全球健康威脅委員會提出的報告，是以現有發展趨勢路線為模型，計算各種威脅可能導致因疾病、失能或過早死亡而損失的健康年數，也就是「失能調整生命年」（disability-adjusted life year，DALY）。

報告針對各種威脅模擬最佳與最壞情況，若是累計超過10億DALY，便會列入這份「重大災難性威脅」清單。上榜的威脅不僅可能導致大量健康壽命年損失，也要有潛在的解決方案。

報告指出，AI惡意使用帶來的重大威脅，包括用於創造生物武器；而核子衝突可能導致人類滅絕，包括核爆產生微粒可能遮擋陽光，釀成饑荒。

綜合發生機率及潛在衝擊，若能成功防止核武衝突，至2100年估計可避免約1.33億人死亡，以及造成93.5億年的健康生命損失；降低惡意使用AI的風險，則可能避免104億年的健康生命損失。

其他進入名單的健康重大風險，還包括富國減少對外援助、氣候危機、兒童營養不良、微生物抗藥性、空氣汙染、傳統衝突、酗酒、高血壓、所得不均、教育普及度低、自然發生的疫情、肥胖、心理健康不良、吸菸及不健康老化。

報告指出，每一項威脅都有實際解決路徑，也互有關聯。其中若採取行動將全球暖化控制在約攝氏1.8度，而非任其達到攝氏4.4度，可預防18.9億的健康壽命年損失。肥胖則是另一項嚴重的健康威脅，到2100年，透過降低肥胖的政策，可能避免高達231億年的健康生命損失。另一方面，收入不平等所造成衝擊負擔可能達到138億年，相當於25次新冠疫情造成的健康損失。

關於國際援助部分，報告表示，若相關支出瓦解或大幅縮減，最晚到了2100年可能導致高達15億DALY，其中接近70%發生在撒哈拉沙漠以南非洲，當地也是兒童營養不良問題最嚴重的地區。

報告作者呼籲各國領袖，透過投資科技創新、強化衛生體系及早因應這些風險，以免情勢惡化為危機。