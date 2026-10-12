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超載釀禍？吉布地開往葉門移民船翻覆 至少139死84失蹤

編譯中心／綜合11日電
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吉布地一艘載有約350名移民的船隻，駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，...
吉布地一艘載有約350名移民的船隻，駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，死者包含15名兒童，另有逾84人失蹤。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

一艘自吉布地前往葉門、載有約350人的移民船在海上翻覆，造成至少139死、84失蹤，IOM稱這是當地最嚴重船難之一。

聯合國國際移民組織（IOM）11日表示，一艘載有約350人的船隻從非洲吉布地駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，死者包含15名兒童，另有逾84人失蹤。這起事故是該國迄今最嚴重的船難。

綜合路透、法廣報導，聯合國國際移民組織引述倖存者說法指出，這艘船隻於10月8日至9日夜間，在吉布地港口城鎮奧博克（Obock）以北的古赫爾（Guhere）附近翻覆。這起船難有超過80人倖存，生還者全是衣索比亞籍。衣索比亞政府發言人未立即回應置評要求。

IOM表示：「這是一場毀滅性的損失。我們向倖存者以及失去親人或仍未收到親人消息的家庭致以最深切的慰問。這場悲劇提醒我們，移民在這條移民走廊上尋求經濟機會時面臨著怎樣的危險。」

IOM正在附近的移民救助中心為64名倖存者提供醫療、心理社會支持、食物和其它援助，同時安排罹難者的葬禮。

據悉，非洲之角與阿拉伯半島之間的移民路線，是全球最繁忙的跨境移民通道之一。每年有數十萬人，主要來自衣索比亞和索馬利亞，經由這條路線前往海灣國家，尤其是沙烏地阿拉伯。

移民離開家園的原因各不相同，有些人受到武裝衝突及自然災害影響，被迫離開居住地；另一些人則希望尋找工作及經濟機會。

國際移民組織指出，這條東部移民路線也是全球最危險的路線之一。部分移民在高溫下長途跋涉時死亡，另一些人則因人口走私者安排的超載船隻在紅海或亞丁灣翻覆而遇難。

根據國際移民組織的數據，2025年有超過900人在這條移民路線上死亡或失蹤，而踏上這條路線的人數同期增加18%。今年3月，另一艘移民船翻覆，造成9人死亡、45人失蹤。

精華 FAQ

  • 聯合國國際移民組織表示，這艘移民船翻覆後，已確認至少139人死亡，另有逾84人失蹤，死者中包含15名兒童，傷亡相當嚴重。

  • 這艘船上約有350人，多數是衣索比亞籍移民；根據倖存者說法，超過80名生還者也全是衣索比亞人，顯示這條路線主要承載東非移民。

  • IOM指出，非洲之角通往阿拉伯半島的東部移民路線是全球最繁忙、也最危險的通道之一，2025年已有逾900人死傷，且因超載船隻翻覆事件頻仍。

移民 聯合國

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