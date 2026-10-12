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英男闖動物園虎區被咬死 民眾目睹他狂喊「不不不」

編譯盧思綸／綜合11日電
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英國約克郡野生動物園10日發生駭人命案，一名男子不明原因闖入老虎活動區，隨即遭到...
英國約克郡野生動物園10日發生駭人命案，一名男子不明原因闖入老虎活動區，隨即遭到一隻體型龐大的西伯利亞虎猛烈攻擊。（取材自X）

AI摘要

文章摘要整理：

英國約克郡野生動物園一名男子闖入老虎活動區後，遭西伯利亞虎猛烈攻擊身亡，園方緊急疏散遊客並關閉園區，警方正調查其如何進入虎區。

英國約克郡野生動物園10日發生駭人命案，一名男子不明原因闖入老虎活動區，隨即遭到一隻體型龐大的西伯利亞虎猛烈攻擊。網路流傳的影片顯示，男子遭老虎撕咬背部後，舉起食指試圖喝斥猛獸，還不斷大喊「不！不！不！」但老虎仍持續發動攻擊，最終男子傷重不治。園方緊急疏散遊客，並宣布周末全面關閉園區。

根據目擊者說法，事發前這名男子才請人幫他與老虎合影，並開心地手舞足蹈。

這起事件發生在英格蘭南約克郡的約克郡野生動物園。南約克郡警方表示，當地時間10日下午1時35分接獲通報，得知一名男子進入園內老虎活動區，隨即派員趕往現場。

社群媒體流傳的驚悚影片顯示，一名身穿深色長袖上衣、淺色長褲的男子坐在草地上，與一隻西伯利亞虎近距離接觸。老虎突然撲向男子，抓住並撕咬他的背部，男子在最初遭到撕咬後大喊「不！不！不！」同時舉起食指，似乎試圖喝斥猛獸、制止攻擊。

老虎並未因此停下，仍多次撲向男子，甚至與他面對面，以前掌拍打男子數次。現場目擊民眾嚇得驚聲尖叫，不斷急切高喊「不要」，試圖阻止悲劇發生。

警方指出，男子遭到老虎攻擊後身受重傷，儘管緊急救援人員趕抵現場、醫護人員全力搶救，仍不幸當場宣告不治。目前警方尚未公布死者身分，也未說明他究竟如何進入老虎活動區，但已通知家屬，並安排專責警員提供協助。

根據園方官網，約克郡野生動物園的「老虎之地」（Land of the Tigers）展區設有一條長達300公尺的高架步道，讓遊客能夠安全地從高處觀賞老虎。園內飼養西伯利亞虎，屬於瀕臨絕種的大型貓科動物，另有獅子、獵豹及花豹等動物。

警方證實，攻擊男子的老虎並未受傷，事發後仍留在原本的活動區內，不會對其他民眾構成危險。園方則緊急疏散遊客，並宣布10日及11日暫停營業，強調正與當局密切合作，以釐清事件的確切經過。

約克郡野生動物園內的西伯利亞虎，攝於2021年10月2日。（美聯社）
約克郡野生動物園內的西伯利亞虎，攝於2021年10月2日。（美聯社）

約克郡野生動物園標誌。（美聯社）
約克郡野生動物園標誌。（美聯社）

精華 FAQ

  • 一名男子不明原因闖入老虎活動區後，遭西伯利亞虎多次撲咬與拍打，雖經緊急救援仍因重傷當場不治，警方目前尚未公布其身分。

  • 影片顯示男子先被咬住背部後，大喊「不！不！不！」，還舉起食指像是在喝斥老虎，但猛獸沒有停手，仍持續發動攻擊。

  • 園方立刻疏散遊客，並宣布10日及11日暫停營業；警方則到場處理、通知家屬，並與園方合作調查男子究竟如何進入虎區。

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