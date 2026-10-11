我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

濃霧攪局後重返天際 「藍天使」舊金山40分鐘特技飛行震撼全場

哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話

吉布地移民船翻覆 至少139死84失蹤 死者含15名兒童

編譯中心／綜合11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
吉布地一艘載有約350名移民的船隻，駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，...
吉布地一艘載有約350名移民的船隻，駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，死者包含15名兒童，另有逾84人失蹤。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

一艘從吉布地駛往葉門的移民船在奧博克附近翻覆，造成至少139人死亡、84人失蹤，死者含15名兒童，成為吉布地迄今最嚴重船難。

聯合國國際移民組織（IOM）11日表示，一艘載有約350人的船隻從非洲吉布地駛往葉門途中翻覆，造成至少139名移民死亡，死者包含15名兒童，另有逾84人失蹤。這起事故是該國迄今最嚴重的船難。

綜合路透、法廣報導，聯合國國際移民組織引述倖存者說法指出，這艘船隻於10月8日至9日夜間，在吉布地港口城鎮奧博克（Obock）以北的古赫爾（Guhere）附近翻覆。這起船難有超過80人倖存，生還者全是衣索比亞籍。衣索比亞政府發言人未立即回應置評要求。

IOM表示：「這是一場毀滅性的損失。我們向倖存者以及失去親人或仍未收到親人消息的家庭致以最深切的慰問。這場悲劇提醒我們，移民在這條移民走廊上尋求經濟機會時面臨著怎樣的危險。」

IOM正在附近的移民救助中心為64名倖存者提供醫療、心理社會支持、食物和其它援助，同時安排罹難者的葬禮。

據悉，非洲之角與阿拉伯半島之間的移民路線，是全球最繁忙的跨境移民通道之一。每年有數十萬人，主要來自衣索比亞和索馬利亞，經由這條路線前往海灣國家，尤其是沙烏地阿拉伯。

移民離開家園的原因各不相同，有些人受到武裝衝突及自然災害影響，被迫離開居住地；另一些人則希望尋找工作及經濟機會。

國際移民組織指出，這條東部移民路線也是全球最危險的路線之一。部分移民在高溫下長途跋涉時死亡，另一些人則因人口走私者安排的超載船隻在紅海或亞丁灣翻覆而遇難。

根據國際移民組織的數據，2025年有超過900人在這條移民路線上死亡或失蹤，而踏上這條路線的人數同期增加18%。今年3月，另一艘移民船翻覆，造成9人死亡、45人失蹤。

精華 FAQ

  • 聯合國國際移民組織表示，船上約有350人，事故造成至少139人死亡、84人失蹤，另有超過80人生還。這是吉布地迄今最嚴重的一次船難。

  • 據倖存者說法，船隻於10月8日至9日夜間，在吉布地奧博克以北的古赫爾附近翻覆。超過80名倖存者全是衣索比亞籍，IOM正提供援助。

  • 非洲之角通往阿拉伯半島的路線是全球最繁忙且最危險的跨境移民通道之一，移民常因高溫、長途跋涉與超載船隻而喪命，2025年已逾900人死亡或失蹤。

移民 聯合國

上一則

哈利、梅根還沒見到查理國王？搬回英國6周 父子僅通話

延伸閱讀

川普削減白卡 難民和人口走私受害者等數百萬合法移民失醫保

川普削減白卡 難民和人口走私受害者等數百萬合法移民失醫保
移民執法傷人效應 DSA譴責促撤換市警局長 市府：無意換人

移民執法傷人效應 DSA譴責促撤換市警局長 市府：無意換人
華盛頓州萬名移民 10月起失去醫療保障

華盛頓州萬名移民 10月起失去醫療保障
紐約父帶5歲兒遭ICE探員開槍受傷 曼達尼要求川普終止ICE在紐行動

紐約父帶5歲兒遭ICE探員開槍受傷 曼達尼要求川普終止ICE在紐行動

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

2026-10-10 20:44
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

2026-10-10 23:15
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治會晤商討結束俄烏戰爭，並在會後記者會上握手。（路透）

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

2026-10-09 20:40

超人氣

更多 >
劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了

劉亦菲「蜜桃公主裝」翻車 麒麟臂、腰間贅肉出來了
麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐
川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
川普身邊紅衣女掀熱議 戴爾CEO妻面容大變 網驚：像鬼娃

川普身邊紅衣女掀熱議 戴爾CEO妻面容大變 網驚：像鬼娃