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金融時報揭普亭擴大歐洲暗殺目標 1產業成眼中釘 企業高層人人自危

編譯盧思綸／即時報導
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柏林民眾9日在國會大廈前抗議經濟部長限制再生能源的政策，並展示俄羅斯總統普亭的肖...
柏林民眾9日在國會大廈前抗議經濟部長限制再生能源的政策，並展示俄羅斯總統普亭的肖像，暗示國家政策恐讓德國再次受制於俄羅斯能源。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

金融時報指出，俄羅斯擴大在歐洲的暗殺與混合戰行動，鎖定國防及無人機產業高層，藉恐嚇削弱各國對烏克蘭的支持。

金融時報11日引述歐洲情報機構披露，克里姆林宮下令擴大在歐洲的暗殺行動，目標不僅包括大型國防企業執行長及高階主管，就連規模較小的軍工企業也難逃，尤其是無人機及其零組件製造商。隨著暗殺威脅升高，多家歐洲國防企業已加強高層維安，甚至有業者為了躲避威脅，不惜遷移生產設施。

俄羅斯企圖藉由暗殺威脅製造恐慌，削弱歐洲對烏克蘭的支持。一名歐洲情報官員表示，即使沒有真正執行暗殺，也能達到恫嚇效果，「讓企業在決定是否與烏克蘭做生意之前三思。」

金融時報訪問5個不同歐洲情報機構的官員，他們警告，隨著俄烏戰場陷入僵局、俄羅斯經濟面臨困境，克里姆林宮已下令擴大在歐洲的破壞活動及「混合戰」行動，企圖在未來幾個月內大幅削弱各國對基輔的支持。

過去連俄國情報機構都視為禁忌的平民目標，如今也被列入計畫。一名歐洲資深情報官員表示，「歐洲的威脅程度已經升高，不僅針對財產，也針對人身安全。」

這類暗殺行動在俄羅斯情報界被稱為「濕活」（wet work），即可能讓雙手沾滿鮮血的任務，主要由俄羅斯軍事情報總局（GRU）負責。情報消息人士指出，俄方正在調整行動模式，不僅加強與組織犯罪集團合作，也開始運用跨國特務網絡，將偵察、後勤、策劃及執行任務分配給不同小組或個人，而非過去依賴透過網路以金錢招募的單一特務。

歐洲情報機構已成功阻止部分暗殺陰謀，也發現俄羅斯特務監視特定人士的住家及工作場所，掌握其日常行蹤。不過，情報官員坦言，俄方行動有時相當拙劣，容易遭到反制，卻也迫使安全機構提高警戒。

德國國內情報機構聯邦憲法保護局（BfV）已加強與國防企業合作，建議業者聘請私人隨扈。多名國防企業高層透露，過去6個月依照政府安全機構建議，提高個人維安規格，部分主管則僅在出國時採取保護措施。

全球安全顧問公司Control Risks表示，除了國防企業，愈來愈多關鍵基礎設施及能源業者也開始尋求員工安全防護建議。然而，高昂的維安成本恐對企業造成負擔，尤其是新創公司。一名國防企業主管透露，為防範俄羅斯威脅，最近已將西歐一處生產設施遷往其他地點。

精華 FAQ

  • 報導指出，目標不只包括大型國防企業的執行長與高階主管，也擴及較小的軍工公司，尤其是無人機及其零組件製造商，連平民目標也被納入考量。

  • 歐洲情報官員認為，俄方意在製造恐慌與不安全感，即使不真的動手，也能迫使企業與各國政府重新思考是否支持烏克蘭，藉此削弱西方援助。

  • 多家企業已依政府建議提升高層維安、聘請私人隨扈，部分主管只在出國時受保護；也有公司因擔心威脅，將西歐的生產設施遷往他處。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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