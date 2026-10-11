川普出賣烏克蘭 美解除對俄制裁、逼烏換總統 淪普亭肥羊

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）去年8月18日在白宮會晤。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普解除對俄柴油制裁、批評澤倫斯基並暗示烏克蘭該換總統，外界憂心美國斡旋已偏向與俄國做交易，反而削弱烏克蘭。

紐約時報報導，美國總統川普 日前才解除對俄羅斯柴油出口制裁，10日又譴責基輔攻擊俄羅斯石油設施給世界惹麻煩，甚至稱烏克蘭 應該換人當總統。然而，川普做出讓步、宣布美俄柴油協議不到幾個小時後，克里姆林宮便宣布，不會立即恢復終結俄烏戰爭的談判。

外界憂心，華府的斡旋重點已從尋求俄烏持久和平，轉向與俄羅斯達成商業交易。大西洋月刊10日警告，川普恐淪為普亭 肥羊，目前華府已停止援助烏克蘭，但仍持續提供關鍵情報。若普亭能藉柴油協議誘使美方切斷情報支援，將重創烏軍作戰能力。基輔郵報10日報導，川普特使威科夫及庫許納已威脅烏方，若繼續攻擊俄羅斯能源設施，美國將停止分享情報。

川普10日在白宮表示：「我們曾告訴烏克蘭，你們想對俄羅斯做什麼都可以，但不要攻擊煉油廠，因為這會造成全球問題。」他接著批評烏克蘭總統澤倫斯基「想給全世界製造麻煩」，並直言：「我認為烏克蘭是時候換一位新總統了。」他還說：「澤倫斯基原本有很多次、非常多次機會可以結束這場戰爭，但他選擇不這麼做。」

川普9日才宣布與普亭達成協議，俄國已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，華府也暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，期限至2027年4月。這項制裁原本目的是切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金來源，美俄協議勢必對烏克蘭不利。俄方10日表示，已立即部分解除柴油出口禁令。

幾小時後，普亭外交政策顧問鄂夏柯夫9日晚間聲明：「我們將考慮何時可能恢復終戰談判。」

烏克蘭與歐洲官員9日赴美國邁阿密，準備與庫許納及威科夫商討俄烏和平方案，不料會談前夕，川普卻與普亭長時間通話，隨後宣布柴油協議，令基輔措手不及。烏方10日證實，邁阿密會談已結束，但毫無突破。

澤倫斯基9日晚間對白宮發出迄今最尖銳的批評之一，直言烏克蘭代表團根本被當成「掩人耳目的幌子」，怒斥「這當然不公平，夥伴之間不應該這樣對待彼此」，更痛批川普與俄羅斯達成柴油協議是「軟弱的決定」。

大西洋月刊指出，美國本身就是全球最大柴油生產及出口國之一，每天生產約520萬桶柴油，國內消耗量僅370萬桶。川普向俄羅斯採購的225萬桶柴油，也僅相當於美國16小時的消耗量。由於柴油價格受到全球市場供需影響，這筆交易難以壓低美國柴油價格，卻可能成為普亭的救命稻草。

報導描述，普亭自川普重返白宮以來，便透過價值數十億美元的能源交易，試圖拉攏川普身邊人士，換取川普迫使烏克蘭屈服。然而，俄羅斯能源設施頻遭烏克蘭攻擊，這些交易的價值也受到威脅。

大西洋月刊形容，這項柴油協議是川普迄今對烏克蘭「最令人髮指、最冷酷無情的背叛」，也再次印證美國前眾院議長裴洛西2019年對川普的指控：「在你身上，條條道路都通往普亭。」