巴西總統魯拉控Meta干預大選 指社群貼文遭封鎖

巴西總統魯拉的競選團隊指控科技巨擘Meta干涉選舉。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 巴西總統魯拉的競選團隊指控Meta封鎖或限制其社群內容，認為此舉可能干預選舉並有利波索納洛家族；Meta則否認指控，強調遵守規定。

巴西 總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的競選團隊今天指控科技巨擘Meta 干涉選舉，因為他發布在Meta旗下平台的社群媒體內容據稱遭到封鎖。

法新社報導，這名左派領袖正爭取他的第4個非連續任期。他將於10月25日決選對決極右翼前總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）的兒子、現任參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）。

魯拉的競選團隊在聲明中指出，臉書（Facebook）、WhatsApp和Instagram母公司Meta據稱限制他競選貼文的觸及率。

魯拉的競選團隊聲稱，近幾天Meta「阻止總統魯拉的帳號推廣Instagram動態貼文」，而他在官方帳號發布的一則貼文「觀看次數統計出現中斷，影響貼文的觸及率」。

聲明還指出，4日首輪投票前，魯拉及其他左派領袖的個人帳號「突然從Instagram的搜尋功能消失」。當時佛拉維歐．波索納洛在首輪投票中排名第一。

聲明還指出：「這一連串技術問題…令人強烈懷疑，Meta的作為已構成干預巴西選舉，藉以嘉惠佛拉維歐．波索納洛的總統候選人選情。」

Meta巴西分公司否認這些指控，稱這些說法「完全不實」，且「缺乏事實依據」。

Meta在給法新社的電子郵件中表示：「上述許多技術問題並非只影響巴西或特定帳號。」

「我們遵守選舉相關規定，並致力於確保所有人使用我們平台時都能享有公平的競爭環境。」

魯拉的競選團隊已針對平台涉嫌封鎖社群媒體貼文一事，向選舉法院提出申訴。

首輪投票結束後，沒有使用手機的魯拉展開社群媒體宣傳攻勢，發布多支影片向線上支持者發表談話。