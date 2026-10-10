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川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

編譯盧思綸／即時報導
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南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）
南非人權鬥士、國際刑事法院前法官皮萊9日獲頒諾貝爾和平獎。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

皮萊獲諾貝爾和平獎後，川普不滿結果並擴大制裁國際刑事法院，皮萊與ICC隨即批評美方以制裁干預司法、破壞國際法秩序。

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普不滿未能獲得2026諾貝爾和平獎，在南非人權鬥士皮萊獲獎短短數小時後，便宣布對國際刑事法院實施全面制裁。對此，新科諾貝爾和平獎得主皮萊10日公開反擊，痛批美國僅因法官作出司法裁定就實施制裁，這種做法「前所未聞、不可接受」；國際刑事法院也譴責美方攻擊法治及國際法律秩序的根基。

85歲的皮萊（Navi Pillay）曾擔任國際刑事法院（ICC）法官及聯合國人權事務高級專員，長期致力促進和平與國際法，9日獲頒2026年諾貝爾和平獎。川普隨即批評這項決定「可恥又令人難堪」，甚至稱這是「挪威國家歷史上無法抹滅的污點」。數小時後，美國便宣布擴大制裁國際刑事法院。

皮萊10日透過視訊連線，參加挪威奧斯陸諾貝爾和平中心舉行的活動。她表示，國際法院能否繼續存在，正引發極大的緊張與憂慮，尤其是「有一個國家竟然僅僅因為法官作出司法裁定，就宣布對他們實施制裁。這種做法前所未聞，也令人無法接受」。

國務卿魯比歐日前稱，制裁ICC旨在捍衛美國主權，並指控該機構企圖起訴美國人。美方先前已制裁17名法官及官員，這次更將整個法院列為制裁對象，禁止美國實體與其進行交易，藉此限制財務運作。部分新制裁措施設有6個月寬限期，讓會員國得以繼續支付法院運作經費。華府表示，此舉是為了讓各國有時間協商，尋求解決美方疑慮的方案。

川普政府長期不滿國際刑事法院，指控該機構受到威脅美國主權的「全球主義者」掌控。美方尤其不滿法院過去調查美軍在阿富汗的行為，以及對以色列總理內唐亞胡等官員發布逮捕令。儘管法院已結束對美軍的相關調查，華府仍持續施壓，但最新制裁並未要求法院撤銷對以色列官員的逮捕令，作為解除制裁的條件。

皮萊早年曾為南非反種族隔離運動人士辯護，也參與盧安達、緬甸及加薩等地人權侵害指控的相關工作。她是繼曼德拉（Nelson Mandela）、屠圖大主教（Desmond Tutu）等人之後，第5位獲得諾貝爾和平獎的南非人。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普不滿未能獲得2026諾貝爾和平獎，且一向與ICC交惡，因此在皮萊得獎後數小時內便宣布擴大制裁，藉此向該機構施壓。

  • 皮萊表示，僅因法官作出司法裁定就遭制裁，這種做法前所未聞、也不可接受。她認為此舉凸顯外界對ICC能否持續存在的重大憂慮。

  • 美方稱制裁是為了捍衛主權，指控ICC企圖起訴美國人。新措施將法院本身列入制裁範圍，限制交易與財務運作，部分措施還設有6個月寬限期。

諾貝爾 川普 南非

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