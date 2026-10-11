1.3億選民被消失 印度人上街捍投票權逾2000人遭拘留

印度選委會修訂選民名冊，讓上億民眾頓失投票權，蟑螂人民黨為此發起抗議活動。手拿印度憲法、參與抗議的民眾馬爾維（如圖）直言，抗議是為了捍衛憲法及憲法保障的投票權。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 印度選委會修訂選民名冊刪除約1.3億筆紀錄，引發民眾質疑偏袒執政黨，抗議活動在嚴密維安下遭大規模拘留。

印度 選委會修訂選民名冊，引發上億筆選民名冊紀錄遭刪除的爭議，「蟑螂人民黨」為此發起抗議活動，包括創辦人在內的大批相關人士因此遭拘留，但10日仍有民眾勇敢走上街頭，捍衛自己應受憲法保障的投票 權。

聯合國 人權事務高級專員公署對於抗議前後的大規模拘留表達關切。不過，印度駐日內瓦聯合國使團認為，聯合國的關切「不恰當」，並稱這是對印度內政的「不當干預」。

報導指出，印度選舉委員會修訂選民名冊，導致選民名冊中約1.3億筆姓名紀錄遭刪除，對部分選民投票資格產生影響，被民眾認為是偏袒總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）的作法，印度各地近期陸續出現示威，要求選委會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）下台。

蟑螂人民黨（CJP）與全印學生聯會（AISA）藉由網路發起活動，要民眾10日由各地自行前往新德里市中心的賈塔爾曼塔天文台公園廣場集合，共同向政府表達訴求。

由於這次抗議活動在網路上產生極大聲量，有關單位不敢大意，自9日中午過後，德里市中心的維安強度就不斷加強，除增加設於大街小巷的路障，還有2.5萬軍警人員也提前部署在德里各地，讓當地風聲鶴唳。

有關單位的強勢作為除在30個路段進行交通管制與臨檢外，德里有45個地鐵站出入口自9日晚間9時到10日傍晚6時關閉；賈塔爾曼塔天文台公園廣場周遭的行動網路，自9日晚間10時到10日晚間10時也會全面斷網。

此外，蟑螂人民黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）等人10日抵達德里，準備前往賈塔爾曼塔天文台公園廣場參加抗議活動，但飛機才剛降落，警方就進到機艙，將他們帶走拘留。

參與抗議的印度青年卡利拉曼表示，這次抗議除要求庫瑪下台，更重要的是，「我們希望選舉過程保持透明」，因為在印度，選舉有個大問題，就是用暴力、金錢、好處來操縱選舉結果，「希望透過這次抗議，我們能朝好的選舉制度邁進。」

一名參與抗議的年輕女性侯賽因表示，周遭道路被層層封鎖，少數能到現場的人卻被拘留了，「我們是來抗議的，但因為警方這樣，活動根本無法進行。」她也提到說：「到處都被封鎖、每個人都被抓走，老實說，這有點嚇人。」據悉，德里拘留超過2000名示威者；印度金融重鎮孟買也有約400名示威者遭拘留。

蟑螂人民黨發起的抗議引發熱烈迴響，印度當局除在德里市中心增加設於大街小巷的路障，包括特種部隊在內的2.5萬軍警人員（如圖）也不斷進駐。(中央社)

印度部署數千安保人員10日於新德里康諾特廣場，逮捕數千名抗議選民名冊不公、要求選舉改革的「蟑螂人民黨」（CJP）支持者。（歐新社）

印度警方10日逮捕參加蟑螂人民黨示威的抗議者。（美聯社）

蟑螂人民黨舉辦抗議活動，參與活動的民眾（如圖）在公車上遭警方帶走。(中央社)