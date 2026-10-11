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低種姓青年成蟑螂人民黨領袖 他「效仿甘地」再挑戰莫迪

編譯中心／綜合10日電
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印度「蟑螂人民黨」發起人暨領袖迪普克2日參與孟買一場抗議行動。（美聯社）
印度「蟑螂人民黨」發起人暨領袖迪普克2日參與孟買一場抗議行動。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

印度低種姓青年迪普克把「蟑螂」一詞轉化為抗議象徵，帶動網路運動升級為街頭示威，並曾迫使教育部長下台，如今又因反對選舉改革遭拘留。

印度警方10日拘留網路運動「蟑螂人民黨」發起人暨領袖迪普克，出身低階種姓的他曾將嘲諷失業青年的「蟑螂」一詞轉化為全國性抗議運動，進而促使時任教育部長請辭，對印度總理莫迪構成政治壓力。

路透報導，31歲的迪普克出身印度種姓制度最低階層的達利特（Dalit）家庭。今年5月，印度最高法院首席大法官康德（Surya Kant）將失業青年比作「蟑螂」，迪普克隨即在社群媒體發文回應，而他的貼文迅速竄紅。

迪普克當時表示：「如果所有蟑螂都團結起來呢？」這則貼文讓身為政治傳播專業人士的迪普克，幾乎一夕之間成為印度青年抗議運動最受矚目人物之一。

他的貼文催生帶有諷刺意味的「蟑螂人民黨」（ CJP），這場網路運動隨後迅速演變為一股政治力量。

CJP動員大批民眾走上街頭示威，最終促使時任教育部長普拉德漢於7月辭職。莫迪政府罕有官員因公眾持續施壓而下台。

蓄鬍的迪普克平時多穿T恤與牛仔褲，他10日遭拘留前曾呼籲民眾再度發起抗議，要求選舉委員會主席庫瑪因選舉改革相關爭議請辭。

儘管德里警方展開強力鎮壓，迪普克仍呼籲支持者和平示威，以印度提倡非暴力運動的聖雄甘地為典範。

迪普克是在美國取得公共關係碩士學位後返回印度。他指出，儘管自己和家人受到威脅，這次在網路上走紅仍讓他「有機會從事真正有意義的工作」。

迪普克及其支持者並不將CJP視為政黨，而是定位為政治施壓運動，他們持續為多項議題倡議發聲。

此外，寶萊塢明星、43歲印度裔美國男演員伊姆蘭·汗（Imran Khan）及其女友也因參與抗議遭拘留，他10日在社交網站上傳自己在警車內的相片，寫道「顯然我要被載去遊車河了」。

精華 FAQ

  • 他在最高法院首席大法官以「蟑螂」形容失業青年後，迅速在社群媒體反擊，發文引發大量共鳴，進而催生「蟑螂人民黨」，把羞辱語轉成抗議口號。

  • 這場原本帶有諷刺意味的網路運動，後來成功動員群眾走上街頭，形成實質政治壓力，並最終促使時任教育部長普拉德漢在7月請辭。

  • 他呼籲民眾針對選舉改革爭議要求選舉委員會主席庫瑪下台，並主張以甘地式非暴力方式示威；但德里警方強力鎮壓，最終將他拘留。

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