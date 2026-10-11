加薩停火1年 以控制7成範圍、哈未解除武裝 重建淪空談
加薩停火滿1年後，哈瑪斯未完全解除武裝，以軍仍持續空襲並擴大控制範圍，川普主導的重建與治理安排也幾乎未見成效。
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加薩停火滿1年後，哈瑪斯未完全解除武裝，以軍仍持續空襲並擴大控制範圍，川普主導的重建與治理安排也幾乎未見成效。
美國總統川普於一年前宣布加薩戰爭結束，然而停火協議中的長期承諾幾乎都沒有實現。以下是中央社引述法新社整理去年10月10日停火協議部分重點及現況。
在協議宣布後3天，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯釋放最後20名在2023年10月7日突襲中遭到劫持而且依然存活的人質。
由於以色列持續轟炸，哈瑪斯飛彈庫存耗盡，加薩大部分建築遭到嚴重損毀或摧毀。美軍與外國盟友在加薩邊境附近設立指揮所，負責監視停火狀況。
然而，以色列儘管降低攻擊強度，每天仍持續對加薩進行空襲。根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，自從停火以來約1450位巴勒斯坦人命喪以軍空襲。聯合國認為加薩衛生部提供的數據準確。
正面臨激烈選戰的以色列總理那唐亞胡誓言消滅所有參與2023年10月7日突襲的人。他日前在襲擊周年時表示，6000名「哈瑪斯怪物」中已經有4000人遭到擊斃。
根據官方說法，停火協議允許以軍進駐加薩53%區域，但是一年後以色列實際控制範圍已達約7成。
協議第2階段原定應邁向去哈瑪斯的政治轉型，並且任命技術官僚沙斯（Ali Shaath）為新成立的加薩國家行政委員會（NCAG）負責人。
哈瑪斯於7月宣布解散其統治機構，將加薩行政權交給獲美方背書的NCAG。然而，哈瑪斯實際上仍負責加薩安全事務，沙斯則保持低調。
哈瑪斯7月選出哈雅（Khalil al-Hayya）為新領袖，隨後宣布放棄武裝，川普稱許此舉為重大突破。但是以色列對此表示懷疑，內唐亞胡要求須對包括步槍在內所有武器進行逐一查核繳械。
哈瑪斯遲未履行解除武裝承諾，以色列也拒絕採取對等行動開始撤軍。
川普創立新的全球性機構和平理事會，邀英國前首相布萊爾、保加利亞外交官穆拉狄諾夫擔任核心角色。
對外援抱持批評態度的川普1月承諾美國將對由他掌控的這個理事會注資100億美元，波斯灣國家也承諾援助，然而目前沒有任何已知資金流向加薩重建。
理事會9月在成員和利害關係人會議中提出一項總額24億5000萬美元、為期6個月的加薩復興計畫。
最核心的問題是停火協議原本承諾的長期安排幾乎都沒有實現，包括撤軍、解除武裝、政治轉型與重建資金到位等關鍵部分都陷入停滯。 協議原本允許以軍進駐53%區域，但一年後實際控制已約達7成，且雖然攻擊強度下降，仍幾乎每天對加薩發動空襲，造成持續傷亡。 因為哈瑪斯雖宣布解散統治機構並放棄武裝，美方背書的新行政委員會也已設想完成，但實際上哈瑪斯仍掌握安全事務，重建資金也尚未真正流入。
精華 FAQ
最核心的問題是停火協議原本承諾的長期安排幾乎都沒有實現，包括撤軍、解除武裝、政治轉型與重建資金到位等關鍵部分都陷入停滯。
協議原本允許以軍進駐53%區域，但一年後實際控制已約達7成，且雖然攻擊強度下降，仍幾乎每天對加薩發動空襲，造成持續傷亡。
因為哈瑪斯雖宣布解散統治機構並放棄武裝，美方背書的新行政委員會也已設想完成，但實際上哈瑪斯仍掌握安全事務，重建資金也尚未真正流入。
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