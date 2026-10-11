加薩停火1年 以控制7成範圍、哈未解除武裝 重建淪空談

10月3日從受損建築俯瞰加薩市臨時帳篷營地。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 加薩停火滿1年後，哈瑪斯未完全解除武裝，以軍仍持續空襲並擴大控制範圍，川普主導的重建與治理安排也幾乎未見成效。

美國總統川普於一年前宣布加薩 戰爭結束，然而停火協議中的長期承諾幾乎都沒有實現。以下是中央社引述法新社整理去年10月10日停火協議部分重點及現況。

在協議宣布後3天，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯 釋放最後20名在2023年10月7日突襲中遭到劫持而且依然存活的人質。

由於以色列 持續轟炸，哈瑪斯飛彈庫存耗盡，加薩大部分建築遭到嚴重損毀或摧毀。美軍與外國盟友在加薩邊境附近設立指揮所，負責監視停火狀況。

然而，以色列儘管降低攻擊強度，每天仍持續對加薩進行空襲。根據哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部，自從停火以來約1450位巴勒斯坦人命喪以軍空襲。聯合國認為加薩衛生部提供的數據準確。

正面臨激烈選戰的以色列總理那唐亞胡誓言消滅所有參與2023年10月7日突襲的人。他日前在襲擊周年時表示，6000名「哈瑪斯怪物」中已經有4000人遭到擊斃。

根據官方說法，停火協議允許以軍進駐加薩53%區域，但是一年後以色列實際控制範圍已達約7成。

協議第2階段原定應邁向去哈瑪斯的政治轉型，並且任命技術官僚沙斯（Ali Shaath）為新成立的加薩國家行政委員會（NCAG）負責人。

哈瑪斯於7月宣布解散其統治機構，將加薩行政權交給獲美方背書的NCAG。然而，哈瑪斯實際上仍負責加薩安全事務，沙斯則保持低調。

哈瑪斯7月選出哈雅（Khalil al-Hayya）為新領袖，隨後宣布放棄武裝，川普稱許此舉為重大突破。但是以色列對此表示懷疑，內唐亞胡要求須對包括步槍在內所有武器進行逐一查核繳械。

哈瑪斯遲未履行解除武裝承諾，以色列也拒絕採取對等行動開始撤軍。

川普創立新的全球性機構和平理事會，邀英國前首相布萊爾、保加利亞外交官穆拉狄諾夫擔任核心角色。

對外援抱持批評態度的川普1月承諾美國將對由他掌控的這個理事會注資100億美元，波斯灣國家也承諾援助，然而目前沒有任何已知資金流向加薩重建。

理事會9月在成員和利害關係人會議中提出一項總額24億5000萬美元、為期6個月的加薩復興計畫。