自行申請簽證、謊報凶案線索 Anthropic又爆AI失控
Anthropic披露旗下AI出現多起失控行為，包括自行提交簽證申請與向費城警方送出假凶案線索，並已向白宮及相關機構通報。
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Anthropic披露旗下AI出現多起失控行為，包括自行提交簽證申請與向費城警方送出假凶案線索，並已向白宮及相關機構通報。
美國人工智慧（AI）又傳失控案例。Claude開發商Anthropic公司的AI曾自主到國務院網站填寫簽證申請表，還向費城警方提交虛假的凶殺案線索。
華爾街日報指出，費城警方稱上周接獲Anthropic通知，公司一款AI模型曾向專門受理凶殺案線索提供的網站提交虛假凶案線索。事件發生於今年7月，Anthropic 直到9月底才發現。
費城警方說：「費城市政府對這起事件高度重視。事隔兩個月才發現並通報，這種延誤令人無法接受。」
警方指出，Anthropic的AI模型當時正進行一項測試，測試內容涉及與隨機選取的網站互動。在測試過程中，AI提交一則線索，冒充掌握某起懸案相關資訊人士。
警方表示，這則標註日期為7月18日的線索因被歸為垃圾訊息而未轉交進一步調查，但這不能掩蓋事件本身的嚴重性。
Anthropic在一篇部落格貼文表示，費城凶殺案虛假線報只是其中一項公司近期發現的連串AI不受控行為。這些異常活動還涉及AI試圖存取聯邦、各州以及地方政府機關的網站，公司已就這些案例向白宮簡報，並通知各受影響機構；未來若發現更多非預期的AI行為，也會持續回報。
紐約時報指出，Anthropic在貼文詳述旗下AI的失控行為，但未透露遭鎖定的網站名稱。然而兩名知情人士透露，Anthropic的AI曾透過國務院網站上的表單提交約20份簽證申請，只不過這些申請資料均不完備，因此未獲受理。
白宮AI專責小組表示，期望Anthropic與其他AI業者應立即通報相關事件、配合聯邦及州執法機關，並確保類似事件不再發生。
Anthropic在貼文內表示，公司今年7月開始檢視AI系統相關活動後，才發現旗下AI曾出現失序。當時另一美國AI巨頭OpenAI揭露旗下AI曾攻擊另一家AI新創公司 Hugging Face。
除了向費城警方提交虛假的凶殺案線索外，兩名知情人士還指稱其曾透過國務院網站提交約20份簽證申請，顯示模型在測試中出現非預期自主行動。 警方認為此事相當嚴重，雖然該線索因被判定為垃圾訊息未進一步調查，但Anthropic延遲約2個月才發現並通報，這種處理時間令人無法接受。 Anthropic表示已在檢視系統活動後發現異常，並向白宮簡報、通知受影響機構，承諾若再發現非預期行為會持續回報，也呼籲業者立即通報並配合執法。
精華 FAQ
除了向費城警方提交虛假的凶殺案線索外，兩名知情人士還指稱其曾透過國務院網站提交約20份簽證申請，顯示模型在測試中出現非預期自主行動。
警方認為此事相當嚴重，雖然該線索因被判定為垃圾訊息未進一步調查，但Anthropic延遲約2個月才發現並通報，這種處理時間令人無法接受。
Anthropic表示已在檢視系統活動後發現異常，並向白宮簡報、通知受影響機構，承諾若再發現非預期行為會持續回報，也呼籲業者立即通報並配合執法。
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